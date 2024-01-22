У каждой хозяйки есть собственный рецепт голубцов, но шеф-повар поделилась полезными советами для приготовления этого знаменитого украинского блюда.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась проверенным рецептом вкусных голубцов, а также показала собственную технологию их скручивания.

Для приготовления голубцов шеф-повар берет следующие ингредиенты:

капуста - 1 головка (больше средней)

фарш - 600 г

рис - 200 г

лук - 1 большой

морковь - 1 большая

чеснок – 5 зубчиков в начинку + 5 в соус

паприка копченая

соль, перец

томаты в собственном соке – 400 г

У капусты вырезаем кочерыжку и ставим ее вариться в большой кастрюле, а затем постепенно осторожно щипчиками начинаем снимать лист за листом.

"Каждый раз снимаем слой капусты, варим 2-3 минуты и снимаем дальше. Пока не останется маленькая капусинка. С того, что останется, тоже снимаем листья и выкладываем половину на дно кастрюли”, – объясняет шеф-повар.

Для начинки очень хорошо промываем рис, чтобы вода была чистой (минимум 5-6 раз). Смешиваем фарш, промытый рис, измельченный чеснок, соль, перец и копченую паприку. По желанию можно добавить также измельченную зелень.

Лук нарезаем кубиком, а морковь натираем на терке, обжариваем вместе, даем остыть, а затем смешиваем с фаршем до однородности.

"Лист капусты делим на две части, вырезаем плотную середину. Она нам не пригодится. Заворачиваем в лист фарш и формируем наши треугольнички (словно пакетини под семена)", – объяснила шеф-повар (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Плотно выкладываем голубцы в кастрюлю, дно которой застелили капустными листьями. Сверху накрываем голубцы остальными листьями.

"Заливаем томатами и водой, чтобы покрыли голубцы. Добавляем в соус соль, перец, чеснок и любимые специи. Возможно понадобится пару ложек сахара для баланса кислоты в томатном соусе”, – добавила шеф-повар.

Варим голубцы на среднем огне примерно 1 час 30 минут, затем выключаем огонь, накрываем крышкой и даем постоять еще 30 минут.

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