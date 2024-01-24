В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал в подробностях, как сделать вкусный и полезный хлеб с морковкой и орехами. По словам кулинара, данный рецепт идеально подходит для тех, кто хотел попробовать свои силы в выпекании хлеба дома и не тратить много сил и времени.
Ингредиенты:
- 100 г тертой моркови
- 100 г грецких орехов + 15 г
- 50 г овсянки
- 3 г соли
- 500 г цельнозерновой муки
- 400 г воды
- 8 г сухих дрожжей
Приготовление:
Разведите сухие дрожжи в небольшом количестве воды из общего объема, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. В чашу стационарного миксера добавьте все ингредиенты, включая разведенные дрожжи.
Месите тесто до тех пор, пока оно не соберется в однородный слой.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, переложите тесто в форму, предварительно застеленную пергаментом, и оставьте в теплом месте на 30 минут.
На распределенное тесто выложите грецкие орехи и сделайте разрезы.
Выпекайте при температуре 180°С в течение 50 минут.
Такой цельнозерновой хлеб обладает богатым содержанием клетчатки, имеет хрустящую корку и сохраняет свежесть долгое время, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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