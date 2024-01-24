В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал в подробностях, как сделать вкусный и полезный хлеб с морковкой и орехами. По словам кулинара, данный рецепт идеально подходит для тех, кто хотел попробовать свои силы в выпекании хлеба дома и не тратить много сил и времени.

Ингредиенты:

100 г тертой моркови

100 г грецких орехов + 15 г

50 г овсянки

3 г соли

500 г цельнозерновой муки

400 г воды

8 г сухих дрожжей

Приготовление:

Разведите сухие дрожжи в небольшом количестве воды из общего объема, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. В чашу стационарного миксера добавьте все ингредиенты, включая разведенные дрожжи.

Месите тесто до тех пор, пока оно не соберется в однородный слой.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, переложите тесто в форму, предварительно застеленную пергаментом, и оставьте в теплом месте на 30 минут.

На распределенное тесто выложите грецкие орехи и сделайте разрезы.

Выпекайте при температуре 180°С в течение 50 минут.

Такой цельнозерновой хлеб обладает богатым содержанием клетчатки, имеет хрустящую корку и сохраняет свежесть долгое время, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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