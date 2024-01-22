В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как сделать большой бургер с мясом и салатом.
Ингредиенты:
- 200 г фарша говяжьего
- 4 ломтика сыра Чеддер
- 1 булка для бургера
- 10 г сливочного масла
- Помидор
- Салат айсберг
- 1 ст. л майонеза
- 1 ч. л горчицы
- 1 ч. л кетчупа
- Огурец маринованный
- Лайм
- 20 г жареного бекона
- Соль/перец по вкусу
Луковые кольца:
- 1 лук репчатый
- 1/2 ч. л соли
- 1 ч. л копченой паприки
- 1/2 ч. л чеснока гранулированного
- 100 г муки
- 200 г пива
- Масло для фритюра
- 20 г жареного бекона
Подготовка луковых колец:
Лук репчатый нарезать колечками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Смешать соль, копченую паприку и чеснок.
Обсыпать луковые кольца смесью.
В глубокой миске смешать муку и пиво до получения клара.
Обвалять луковые кольца в муке, затем погружать в клар и жарить во фритюре до золотистой корки. Вынуть и положить на бумажное полотенце.
Приготовление гамбургера:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, фарш вылепить в бургерную котлету и обжаривать с обеих сторон на сковороде с сливочным маслом до готовности.
Булку разрезать пополам и поджарить на сковороде.
На нижнюю половину булки выложить салат, кусочки помидора, бургерную котлету, ломтики сыра Чеддер и жареный бекон.
Сверху добавить кетчуп, майонез и горчицу.
Положить огурцы маринованные и луковые кольца, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Сверху поставить вторую половину булки.
Подавать гамбургер с ломтиками лайма на боку.
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