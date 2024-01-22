В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как сделать большой бургер с мясом и салатом.

Ингредиенты:

200 г фарша говяжьего

4 ломтика сыра Чеддер

1 булка для бургера

10 г сливочного масла

Помидор

Салат айсберг

1 ст. л майонеза

1 ч. л горчицы

1 ч. л кетчупа

Огурец маринованный

Лайм

20 г жареного бекона

Соль/перец по вкусу

Луковые кольца:

1 лук репчатый

1/2 ч. л соли

1 ч. л копченой паприки

1/2 ч. л чеснока гранулированного

100 г муки

200 г пива

Масло для фритюра

20 г жареного бекона

Подготовка луковых колец:

Лук репчатый нарезать колечками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Смешать соль, копченую паприку и чеснок.

Обсыпать луковые кольца смесью.

В глубокой миске смешать муку и пиво до получения клара.

Обвалять луковые кольца в муке, затем погружать в клар и жарить во фритюре до золотистой корки. Вынуть и положить на бумажное полотенце.

Приготовление гамбургера:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, фарш вылепить в бургерную котлету и обжаривать с обеих сторон на сковороде с сливочным маслом до готовности.

Булку разрезать пополам и поджарить на сковороде.

На нижнюю половину булки выложить салат, кусочки помидора, бургерную котлету, ломтики сыра Чеддер и жареный бекон.

Сверху добавить кетчуп, майонез и горчицу.

Положить огурцы маринованные и луковые кольца, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Сверху поставить вторую половину булки.

Подавать гамбургер с ломтиками лайма на боку.

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