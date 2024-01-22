В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как сделать большой бургер с мясом и салатом.

Ингредиенты:

  • 200 г фарша говяжьего
  • 4 ломтика сыра Чеддер
  • 1 булка для бургера
  • 10 г сливочного масла
  • Помидор
  • Салат айсберг
  • 1 ст. л майонеза
  • 1 ч. л горчицы
  • 1 ч. л кетчупа
  • Огурец маринованный
  • Лайм
  • 20 г жареного бекона
  • Соль/перец по вкусу

Эктор Хименес-Браво

Луковые кольца:

  • 1 лук репчатый
  • 1/2 ч. л соли
  • 1 ч. л копченой паприки
  • 1/2 ч. л чеснока гранулированного
  • 100 г муки
  • 200 г пива
  • Масло для фритюра
  • 20 г жареного бекона

Подготовка луковых колец:

Лук репчатый нарезать колечками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Смешать соль, копченую паприку и чеснок.

Обсыпать луковые кольца смесью.

В глубокой миске смешать муку и пиво до получения клара.

Обвалять луковые кольца в муке, затем погружать в клар и жарить во фритюре до золотистой корки. Вынуть и положить на бумажное полотенце.

Приготовление гамбургера:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, фарш вылепить в бургерную котлету и обжаривать с обеих сторон на сковороде с сливочным маслом до готовности.

Булку разрезать пополам и поджарить на сковороде.

На нижнюю половину булки выложить салат, кусочки помидора, бургерную котлету, ломтики сыра Чеддер и жареный бекон.

Сверху добавить кетчуп, майонез и горчицу.

Положить огурцы маринованные и луковые кольца, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Сверху поставить вторую половину булки.

Подавать гамбургер с ломтиками лайма на боку.

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