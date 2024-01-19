Если мандарины оказались кислыми, не спешите огорчаться – их без особого труда можно сделать сладкими.

Зимой мандарины становятся любимым лакомством – ароматным, сочным и очень полезным. И если вдруг мандарины попались слишком кислыми, можно быстро их сделать сладкими.

Чтобы сделать кислые мандарины сладкими есть несколько простых способов. Для одного из способов понадобится меньше пяти минут.

Итак, как сделать кислые мандарины сладкими буквально за считанные минуты. Кладем мандарины в микроволновку и разогреваем их на максимальной мощности в течение 10-30 секунд.

Как сделать кислые мандарины сладкими.

Затем горячие мандарины перекладываем на несколько минут в очень холодную воду.

Когда мандирины нагреваются лимонная кислота распадается и сладость фруктов усиливается. Положив их в холодную воду, из-за перепада температуры их вкусовые качества значительно улучшаются.

Вот так просто и без особых хлопот можно сделать кислые мандарины сладкими.

Есть еще один простой и проверенный способ, как сделать кислые мандарины сладкими. Сначала заливаем мандарины очень горячей водой и оставляем их в воде на 20-30 секунд.

Затем сливаем воду и заливаем мандарины холодной водой.

В холодной воде пусть они полежат около 30 минут. Благодаря сначала очень горячей температуре, а затем холодной внутри фруктов произошла реакция, благодаря которой кислые мандарины станут сладкими и сочными.

Как сделать кислые мандарины сладкими.

Есть еще один похожий способ, как сделать кислые мандарины сладкими.

Заливаем мандарины горячей водой на 10 минут, затем извлекаем и перекладываем в холодную воду. И оставляем еще на пять минут.

А вот, чтобы сделать кислые мандарины сладкими более естественным путем, их можно положить на подоконник на 2-3 дня и дать дозреть.

Выбирая мандарины, обращайте внимание на цвет – они должны быть насыщенного оранжевого цвета. Самый популярный сорт мандарин – Клементин. Такие мандарины сладкие и почти без косточек. Сочные, сладкие клементины хорошо хранятся в холоде.

Самыми сладкими считаются испанские мандарины. Плоды преимущественно среднего размера, с пористой шкуркой.

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