В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, как приготовить вкусный и оригинальный десерт – тирамису с мандаринами.

Для приготовления мандаринового крема "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

мандарины – примерно 450 г (нам нужно получить 150 мл сока)

сливочное масло – 20 г

сахар – 150 г

яйца – 4 шт. + 1 желток

Для сливочного крема:

сливки жирностью 33% - 200 мл

сыр маскарпоне – 400 г

сахарная пудра – 30 г

Также для тирамису нам понадобятся:

200 г печенья

300 мл молока

Мандарины чистим от кожуры, перебиваем блендером, а затем процеживаем через сито, чтобы получить сок. Чтобы приготовить мандариновый крем, "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко отправляет в сотейник мандариновый сок, сливочное масло, сахар, яйца и, помешивая, варит эту смесь до загустения.

Далее готовим сливочный крем. Для этого "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко сперва сбивает венчиком сливки, чтобы они хорошо держали форму и не стекали, а затем смешивает их с маскарпоне и сахарной пудрой.

Печенье пропитываем в молоке.

В форму "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко слоями выкладывает печенье, сливочный крем и мандариновый крем и повторяет слои несколько раз. Чтобы тирамису настоялось, отправляем его в холодильник минимум на два часа, а лучше на ночь.

Украшаем готовое тирамису дольками мандарина или листочками мяты – и можно смаковать.

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