Сырники совсем не обязательно должны быть сладкими, и этот рецепт приятно поразит своим вкусом и поможет разнообразить завтраки.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить фантастически вкусные и оригинальные соленые сырники с зеленью и вялеными томатами.

"Сырники - мое все ❤️ поэтому даю рецепт еще одного сокровища", – советует Валентина Кущ.

Для приготовления соленых сырников шеф-повар берет следующие ингредиенты:

творог жирностью 5% - 300 г (обязательно сухой)

желток – 1 шт.

томаты вяленые – 3 шт.

зелень - 10 г

сыр твердый (пармезан, чеддер, сулугуни - какой есть) - 10 г

манка - 20 г

мука на обвалку

Также можно добавлять любимые специи, например, сухой чеснок и копченую паприку.

Сначала перетираем творог через сито. Вяленые томаты нарезаем на кусочки, ножом измельчаем зелень, сыр натираем на терку.

Смешиваем перетертый творог, томаты, зелень, сыр, желток и манку до однородности. Даем смеси постоять 10-15 минут, чтобы манка впитала влагу. Или вообще можно приготовить массу с вечера, поставить в холодильник, а сырники пожарить уже утром.

На припыленный мукой стол выкладываем творожную массу и формируем из нее колбаску, нарезаем будущие сырники и кладем в муку (сколько возьмут, столько возьмут). Формируем сырники либо с помощью стакана, либо с помощью ножа.

Жарить сырники нужно на разогретой сковороде с добавлением растительного масла на среднем огне с обеих сторон.

Подавать соленые сырники шеф-повар советует со сметаной, йогуртом или соусом дзадзики.

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