Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить фантастически вкусные и оригинальные соленые сырники с зеленью и вялеными томатами.
"Сырники - мое все ❤️ поэтому даю рецепт еще одного сокровища", – советует Валентина Кущ.
Для приготовления соленых сырников шеф-повар берет следующие ингредиенты:
- творог жирностью 5% - 300 г (обязательно сухой)
- желток – 1 шт.
- томаты вяленые – 3 шт.
- зелень - 10 г
- сыр твердый (пармезан, чеддер, сулугуни - какой есть) - 10 г
- манка - 20 г
- мука на обвалку
Также можно добавлять любимые специи, например, сухой чеснок и копченую паприку.
Сначала перетираем творог через сито. Вяленые томаты нарезаем на кусочки, ножом измельчаем зелень, сыр натираем на терку.
Смешиваем перетертый творог, томаты, зелень, сыр, желток и манку до однородности. Даем смеси постоять 10-15 минут, чтобы манка впитала влагу. Или вообще можно приготовить массу с вечера, поставить в холодильник, а сырники пожарить уже утром.
На припыленный мукой стол выкладываем творожную массу и формируем из нее колбаску, нарезаем будущие сырники и кладем в муку (сколько возьмут, столько возьмут). Формируем сырники либо с помощью стакана, либо с помощью ножа.
Жарить сырники нужно на разогретой сковороде с добавлением растительного масла на среднем огне с обеих сторон.
Подавать соленые сырники шеф-повар советует со сметаной, йогуртом или соусом дзадзики.
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