В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт картофеля с томатами, который можно готовить не только в летний период. Ранее "Мастер Шеф" подмечал, что данный рецепт лучше подходит для лета, однако изменив немного вариант приготовления, им можно наслаждаться зимой.
Ингредиенты:
- 1 кг молодого картофеля
- 60 г петрушки, мелко нарезанной
- 60 г кинзы, мелко нарезанной
- 100 г томата, мелко нарезанного
- 80 г красного лука, мелко нарезанного
- 1 зубчик чеснока, измельченного
- Сок половины лимона
- 200 мл оливкового масла
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Нарежьте молодой картофель пополам и варите до готовности. Затем выложите его на противень и полейте оливковым маслом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Запекайте картошку в духовке при 180 °C в течение 10-15 минут, пока не образуется золотистая корочка.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в миске соедините мелко нарезанную петрушку, кинзу, томаты, лук и чеснок. Добавьте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.
Покройте запеченный картофель подготовленным зеленым соусом и подавайте к столу.
Это блюдо отличается свежим вкусом и ароматом, идеально подходит для летнего ужина или в качестве гарнира к основному блюду, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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