В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил рецепт картофеля с томатами, который можно готовить не только в летний период. Ранее "Мастер Шеф" подмечал, что данный рецепт лучше подходит для лета, однако изменив немного вариант приготовления, им можно наслаждаться зимой.

Ингредиенты:

1 кг молодого картофеля

60 г петрушки, мелко нарезанной

60 г кинзы, мелко нарезанной

100 г томата, мелко нарезанного

80 г красного лука, мелко нарезанного

1 зубчик чеснока, измельченного

Сок половины лимона

200 мл оливкового масла

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Нарежьте молодой картофель пополам и варите до готовности. Затем выложите его на противень и полейте оливковым маслом, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Запекайте картошку в духовке при 180 °C в течение 10-15 минут, пока не образуется золотистая корочка.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в миске соедините мелко нарезанную петрушку, кинзу, томаты, лук и чеснок. Добавьте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте.

Покройте запеченный картофель подготовленным зеленым соусом и подавайте к столу.

Это блюдо отличается свежим вкусом и ароматом, идеально подходит для летнего ужина или в качестве гарнира к основному блюду, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.