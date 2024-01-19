Шеф-повар предложила украинцам приготовить необычные оладьи из картофеля, которые станут отличным завтраком или гарниром к основному блюду.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить необычные картофельные оладьи с сыром.

"Обожаю простые блюда. Именно это блюдо легко готовить, да еще и с минимумом ингредиентов. Картофельные оладьи с сыром – это сочетание знакомого с чем-то оригинальным", – советует шеф-повар.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель – 3 шт.

яйцо – 1 шт.

твердый сыр – 100 г + на обвалку

зелень – 2-3 веточки

чеснок – 2 зубчика

соль, перец

мука для панировки

Картофель вымываем и отвариваем в мундирах до готовности, затем охлаждаем, чистим и разминаем, как на пюре.

Сыр натираем на мелкую терку.

В картофельное пюре добавляем яйцо, мелко нарезанную зелень, измельченный чеснок, соль, перец и любимые специи по вкусу. После этого добавляем 100 г тертого сыра и все хорошо перемешиваем.

Шеф-повар влажными руками формирует оладьи и дополнительно обваливает их в тертом сыре, словно немного прижимая его. Сыр даст оладьям аппетитную румяную корочку. А потом панируем оладьи в муке, чтобы она окутала их со всех сторон.

Жарить картофельные оладьи с сыром нужно на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла на среднем огне примерно по три минуты с каждой стороны.

"Смакует со сметаной, на завтрак и просто как гарнир к основному блюду!", – добавила Валентина Кущ.

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