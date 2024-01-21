В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил сделать сырный картофель, на который можно потратить всего несколько минут.

Ингредиенты:

400 г отварного картофеля;

50 г сыра моцарелла;

3 г соли;

30 г крахмала;

5 г сахара;

Масло для жарки.

Приготовление:

1. Подготовка картошки:

Отварите картошку до готовности, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Продавите отварной картофель через пресс.

Добавьте соль, сахар, и крахмал.

Хорошо перемешайте, пока не получится однородная масса.

Разделите массу на 4 части.

2. Формирование шариков:

Сформируйте из каждой части картофельной массы шарик.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добвляет, расплескайте каждый шарик в лепешку, создавая углубление в центре.

3. Добавление сыра:

Натрите моцареллу.

Вложите порцию натертого сыра в центр каждой лепешки.

4. Формирование шайбочек:

Заверните лепешку с сыром в шарик, чтобы сыр оказался внутри картофельного "кокона".

Разрежьте каждый шарик на картофельные шайбочки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

5. Обжаривание:

Разогрейте масло для жарки на сковороде.

Обжаривайте картофельные шайбочки с обеих сторон до золотистой корочки.

6. Подача:

Подавайте сырный картофель горячим, пока сыр внутри не начнет плавиться.

Совет:

Это блюдо отлично подходит для сытного обеда, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Храните рецепт, чтобы приготовить его в любое удобное время.

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