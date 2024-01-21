В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил сделать сырный картофель, на который можно потратить всего несколько минут.
Ингредиенты:
- 400 г отварного картофеля;
- 50 г сыра моцарелла;
- 3 г соли;
- 30 г крахмала;
- 5 г сахара;
- Масло для жарки.
Приготовление:
1. Подготовка картошки:
Отварите картошку до готовности, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Продавите отварной картофель через пресс.
Добавьте соль, сахар, и крахмал.
Хорошо перемешайте, пока не получится однородная масса.
Разделите массу на 4 части.
2. Формирование шариков:
Сформируйте из каждой части картофельной массы шарик.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добвляет, расплескайте каждый шарик в лепешку, создавая углубление в центре.
3. Добавление сыра:
Натрите моцареллу.
Вложите порцию натертого сыра в центр каждой лепешки.
4. Формирование шайбочек:
Заверните лепешку с сыром в шарик, чтобы сыр оказался внутри картофельного "кокона".
Разрежьте каждый шарик на картофельные шайбочки, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
5. Обжаривание:
Разогрейте масло для жарки на сковороде.
Обжаривайте картофельные шайбочки с обеих сторон до золотистой корочки.
6. Подача:
Подавайте сырный картофель горячим, пока сыр внутри не начнет плавиться.
Совет:
Это блюдо отлично подходит для сытного обеда, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Храните рецепт, чтобы приготовить его в любое удобное время.
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