Такое печенье готовится из доступных ингредиентов, очень быстро и просто, а результат приятно поразит вас своим вкусом и видом.

Кулинарная блогерша Екатерина Данильченко, которая собирает самые доступные и самые легкие рецепты, показала, как приготовить очень вкусное и красивое печенье за ​​30 гривен.

Для приготовления печенья нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

сахар – 3 ст.л.

щепотка соли

ваниль

кефир - 150 г

растительное масло без запаха - 80 мл

мука - 350 г

разрыхлитель - 1 ч.л.

Сначала смешиваем яйцо с сахаром, затем добавляем кефир, щепотку соли, растительное масло и снова перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и вливаем сюда смесь жидких ингредиентов. Замешиваем тесто.

"Это не обязательно, но если есть желание, можно разделить на две части, в одну добавить какао, и будет очень красиво. Раскатываем два прямоугольника из шоколадного и белого теста и накладываем один на один, выравниваем края теста и режем квадратиками", – объясняет блогер.

Печенье можно печь и просто кружочками, но блогер решила сделать красивые цветочки. С каждого квадратика скручиваем шарики так, чтобы шоколадная часть была внутри. Шарик сверху нужно прижать, сделать надрезы и затем защипнуть края, придавая форму цветочка.

Если захотите добавить печенью фруктовой нотки, можно добавить любимый джем в серединку цветочка.

Печенье выпекается очень быстро – 15 минут в разогретой до 160 градусов духовке. Готовому печенью даем остыть и присыпаем сахарной пудрой.

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