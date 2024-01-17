Кулинарная блогерша Екатерина Данильченко, которая собирает самые доступные и самые легкие рецепты, показала, как приготовить очень вкусное и красивое печенье за 30 гривен.
Для приготовления печенья нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 3 ст.л.
- щепотка соли
- ваниль
- кефир - 150 г
- растительное масло без запаха - 80 мл
- мука - 350 г
- разрыхлитель - 1 ч.л.
Сначала смешиваем яйцо с сахаром, затем добавляем кефир, щепотку соли, растительное масло и снова перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и вливаем сюда смесь жидких ингредиентов. Замешиваем тесто.
"Это не обязательно, но если есть желание, можно разделить на две части, в одну добавить какао, и будет очень красиво. Раскатываем два прямоугольника из шоколадного и белого теста и накладываем один на один, выравниваем края теста и режем квадратиками", – объясняет блогер.
Печенье можно печь и просто кружочками, но блогер решила сделать красивые цветочки. С каждого квадратика скручиваем шарики так, чтобы шоколадная часть была внутри. Шарик сверху нужно прижать, сделать надрезы и затем защипнуть края, придавая форму цветочка.
Если захотите добавить печенью фруктовой нотки, можно добавить любимый джем в серединку цветочка.
Печенье выпекается очень быстро – 15 минут в разогретой до 160 градусов духовке. Готовому печенью даем остыть и присыпаем сахарной пудрой.
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