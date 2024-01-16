На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкуснейший и нежнейший медовик с манным кремом.

Для приготовления медового теста "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

мед (гречишный) – 150 г

сахар – 80 г

сливочное масло – 100 г

сода пищевая – 5 г

2 яйца

мука – 470 г

Для манного крема:

молоко – 650 мл

сахар – 150 г

3 яйца

манна крупа - 100 г

сливочное масло 82% - 100 г

ванильный сахар

сметана 25-30% — 300 г

Сначала"Мастер Шеф" Елизавета Глинская в сотейнике смешивает мед, сахар, масло и прогревает эту смесь, помешивая. Переливаем медовую массу в миску и даем несколько минут остыть. Затем добавляем соду и перемешиваем, добавляем яйца, муку и замешиваем тесто.

Готовое тесто делим на девять частей: восемь – по 100 г, и одна – остаток. Каждый кусочек теста заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на час.

Тем временем "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит манный крем. В сотейник наливаем молоко. Отдельно в миске смешиваем яйца, сахар и ванильный сахар до однородности.

Выливаем яичную массу в сотейник к холодному молоку и перемешиваем. Далее добавляем манку и снова перемешиваем. Включаем огонь, варим смесь до готовности манной крупы, постоянно помешивая, а затем снимаем с плиты.

Добавляем в горячую смесь холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перемешиваем. После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская перекладывает основу для крема в другую емкость, чтобы она остыла, накрывает пищевой пленкой в ​​контакт и ставит в холодильник на час.

На припыленном муком столе раскатываем тесто диаметром 23 см и выкладываем на пергамент, по всей поверхности делаем проколы вилкой и выпекаем коржи поочередно при 180 градусах с конвекцией по 3 минуты. Из горячих коржей вырезаем круги диаметром 22 см, а остатки оставляем для декора.

Охлажденную основу для крема отправляем в чашу комбайна и взбиваем несколько минут. Затем добавляем сметану, взбиваем еще 3 минуты – и крем готов.

Осталось собрать медовик. Для этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет форму диаметром 22 см, дно застеляет пергаментом и выкладывает коржи, перемазывая каждый кремом. Сверху посыпаем торт крошкой и отправляем в холодильник на 6-8 часов для пропитки.

С готового торта снимаем форму. Края торта тоже декорируем крошкой.

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