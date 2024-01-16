На этот раз звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкуснейший и нежнейший медовик с манным кремом.
Для приготовления медового теста "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- мед (гречишный) – 150 г
- сахар – 80 г
- сливочное масло – 100 г
- сода пищевая – 5 г
- 2 яйца
- мука – 470 г
Для манного крема:
- молоко – 650 мл
- сахар – 150 г
- 3 яйца
- манна крупа - 100 г
- сливочное масло 82% - 100 г
- ванильный сахар
- сметана 25-30% — 300 г
Сначала"Мастер Шеф" Елизавета Глинская в сотейнике смешивает мед, сахар, масло и прогревает эту смесь, помешивая. Переливаем медовую массу в миску и даем несколько минут остыть. Затем добавляем соду и перемешиваем, добавляем яйца, муку и замешиваем тесто.
Готовое тесто делим на девять частей: восемь – по 100 г, и одна – остаток. Каждый кусочек теста заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на час.
Тем временем "Мастер Шеф" Елизавета Глинская готовит манный крем. В сотейник наливаем молоко. Отдельно в миске смешиваем яйца, сахар и ванильный сахар до однородности.
Выливаем яичную массу в сотейник к холодному молоку и перемешиваем. Далее добавляем манку и снова перемешиваем. Включаем огонь, варим смесь до готовности манной крупы, постоянно помешивая, а затем снимаем с плиты.
Добавляем в горячую смесь холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перемешиваем. После этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская перекладывает основу для крема в другую емкость, чтобы она остыла, накрывает пищевой пленкой в контакт и ставит в холодильник на час.
На припыленном муком столе раскатываем тесто диаметром 23 см и выкладываем на пергамент, по всей поверхности делаем проколы вилкой и выпекаем коржи поочередно при 180 градусах с конвекцией по 3 минуты. Из горячих коржей вырезаем круги диаметром 22 см, а остатки оставляем для декора.
Охлажденную основу для крема отправляем в чашу комбайна и взбиваем несколько минут. Затем добавляем сметану, взбиваем еще 3 минуты – и крем готов.
Осталось собрать медовик. Для этого "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет форму диаметром 22 см, дно застеляет пергаментом и выкладывает коржи, перемазывая каждый кремом. Сверху посыпаем торт крошкой и отправляем в холодильник на 6-8 часов для пропитки.
С готового торта снимаем форму. Края торта тоже декорируем крошкой.
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