В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить луковый Тарт Татен (перевернутый пирог).

"Лук в нем совершенно меняет свой вкус. А сам пирог получается очень ароматный и интересный. Самое то в холодное время 😉", – советует финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

бездрожжевое слоеное тесто – 1 лист

лук синий – 2-3 шт.

сахар тростниковый – 2 ст. л.

пармезан – 40 г

сыр твердый (любой) – 40 г

прованские травы, сушеный базилик или мята - по вкусу

оливковое масло

темьян

Сначала финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет круглую форму, застилает ее пергаментом, поливает оливковым маслом, посыпает специями и сахаром.

Лук чистим, нарезаем кольцами и выкладываем на специи с сахаром. Посыпаем лук тертым пармезаном и твердым сыром.

Для этого рецепта не нужно возиться с тестом, ведь мы берем уже готовое. Накрываем лук и сыр тестом, заворачиваем края и делаем проколы вилкой.

Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отправляет пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут – и готово, можно нарезать и смаковать.

"Такого пирога вы точно не пробовали", – подчеркнула финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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