В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить луковый Тарт Татен (перевернутый пирог).
"Лук в нем совершенно меняет свой вкус. А сам пирог получается очень ароматный и интересный. Самое то в холодное время 😉", – советует финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
- бездрожжевое слоеное тесто – 1 лист
- лук синий – 2-3 шт.
- сахар тростниковый – 2 ст. л.
- пармезан – 40 г
- сыр твердый (любой) – 40 г
- прованские травы, сушеный базилик или мята - по вкусу
- оливковое масло
- темьян
Сначала финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет круглую форму, застилает ее пергаментом, поливает оливковым маслом, посыпает специями и сахаром.
Лук чистим, нарезаем кольцами и выкладываем на специи с сахаром. Посыпаем лук тертым пармезаном и твердым сыром.
Для этого рецепта не нужно возиться с тестом, ведь мы берем уже готовое. Накрываем лук и сыр тестом, заворачиваем края и делаем проколы вилкой.
Звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отправляет пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут – и готово, можно нарезать и смаковать.
"Такого пирога вы точно не пробовали", – подчеркнула финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
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