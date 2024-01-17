Певица и жена лидера группы «Антитела» Тараса Тополи Елена Тополя очень любит готовить и знает много вкусных рецептов.

Готовить Елена Тополя научилась у мамы, пишет Politeka.net. В основном артистка радует свою семью блюдами украинской и европейской кухонь.

Супруга Тараса Тополи варит борщи, делает салаты, запекает мясо и рыбу.

Также Алена Тополя делилась рецептом простого, но сытного и вкусного блюда.

Для приготовления рыбы, запеченной с картофелем по рецепту Алены Тополи понадобятся такие ингредиенты: рыбное филе – 800 г (например, судака) несколько луковиц, картофель – 5-6 шт., сыр твердый – около 200 г., майонез, соль и перец.

Лук нарезаем кольцами, сыр трем, рыбу режем на кусочки, размером с ладонь. Также необходимо порезать картофель – тонкими кружочками.

Сначала на дно жаропрочной посуды с крышкой выкладываем слой нарезанного лука, сверху выкладываем рыбу. Солим и перчим.

Следующий шаг – выкладываем картофель.

Ставим в духовку и, накрыв крышкой, запекаем около 15 минут.

Затем блюдо необходимо смазать майонезом, посыпать сыром и вернуть в духовку. Крышкой не накрываем.

Время запекания рыбы с картофелем – еще около 30 минут.

Подчеркнем, наиболее пригодные виды рыб для запекания в духовке - это горбуша, лосось, палтус, сибас, дорадо, скумбрия, тунец.

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