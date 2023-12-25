Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя рассказал о планах на Новый год для себя и группы на фоне тяжелой обстановки.

Солист группы «Антитела» Тарас Тополя объявил, что они с группой отказываются от участия в новогодних корпоративах. Как известно, с приближением новогодних и рождественских праздников для многих артистов наступает период повышенной активности и возможности заработка.

Несмотря на многочисленные предложения, группа решила не принимать заказы на новогодние выступления, считая, что подобные громкие мероприятия неуместны в текущей обстановке.

Фронтмен группы также отметил, что планирует встретить Новый год в уединенном месте вместе со своей семьей, вдали от городской суеты. Семейное время с женой и троими детьми стало для него приоритетом. Как известно, ранее Тополя проходил службу и был вдали от семьи долгое время.

"Мы решили, что не во времени громкие корпоративы и какие-то гуляния. У нас было много предложений, чтобы работать на Новый год, но мы решили, что в этом году это не совсем уместно" - признался Тополя.

У Тараса Тополи, напомним, трое детей, поэтому он имеет право пересекать границу. Кроме того, у Тараса Тополя есть где жить за пределами Украины. Но музыкант уверяет, что о выезде у него даже не было мыслей.

"Я пошел служить. О каком выезде должна быть речь? Я точно не рассматривал вариант, что я могу сесть на самолет и куда-то улететь", - заверил Тарас Тополя в интервью YouTube-каналу «Разговор».

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