Лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя є багатодітним батьком, тож має право на виїзд з України. Більш того, старший син Тараса Тополі та Alyosha народився в Америці і має громадянство цієї країни.

Але, як виявилося, лідер «Антитіла» навіть не замислювався над тим, що виїхати з України.

«Томущо я не такий. Так мене виховали, мамо, батько. А чому я мав виїхати до Америки? На момент повномасштабного вторгнення сім’я, діти були у Києві. В перший день вранці я привіз їх на авто до батька – він живе на Берківцях з дружиною. І батько сів за кермо і вивіз їх в Золочів Львівської області. За що я їм дуже вдячний», - розповів Тарас Тополя в інтерв’ю YouTube-каналу «Розмова», відповідаючи, чи були в нього думки емігрувати до США.

Лідер "Антитіла" Тарас Тополя з родиною.

У Золочеві дружина Тараса Тополі з дітьми були у няні, а вже потім вирушили до США.

А сам лідер «Антитіла», як відомо, став парамедиком.

«І я пішов служити. Про який виїзд мала бути мова? Я точно не розглядав варіант, що я можу сісти на літак і кудись полетіти. Тому що, якби, умовно, я і ще люди, які пішли добровольцями, розглядали б такий варіант – сісти на літак і вилетіти, є величезна ймовірність, що вже не було б куди повертатись. А я не збирався ні вилітати, ні навіть не аналізував в голові якісь сценарії, що моє життя буде пов’язане з якоюсь країною більше, ніж з Україною. Лише тут», - запевнив Тарас Тополя.

Так вчинили й інші музиканти гурту «Антитіла».

«І тому, коли почалася повномасштабна війна, було прийнято рішення мною і музикантами групи «Антитіла» лишитися тут і боротися. Грубо кажучи, ми просто поставили перед фактом своїх дружин, що ви виїджаєте з дітьми у безпечні місця, а ми тут залишаємось. Робити чоловічу роботу, виконувати свій громадянський обов’язок перед країною», - розповів лідер «Антитіла».

Нагадаємо, що восени дружина Тараса Тополі з дітьми повернулася до України.

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