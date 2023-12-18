Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя является многодетным отцом, поэтому имеет право на выезд из Украины. Более того, старший сын Тараса Тополи и Alyosha родился в Америке и имеет гражданство этой страны.

Но, как оказалось, лидер "Антитела" даже не задумывался над тем, что уехать из Украины.

«Потому что я не такой. Так меня воспитали, мама, отец. А почему я должен был уехать в Америку? В момент полномасштабного вторжения семья, дети были в Киеве. В первый день утром я привез их на автомобиле к отцу – он живет на Берковцах с женой. И отец сел за руль и вывез их в Золочев Львовской области. За что я им очень благодарен», - рассказал Тарас Тополя в интервью YouTube-каналу «Разговор», отвечая, были ли у него мысли эмигрировать в США.

Лидер "Антитела" Тарас Тополя с семьей.

В Золочеве жена Тараса Тополя с детьми были у няни, а уже потом отправились в США.

Сам же лидер «Антитела», как известно, стал парамедиком.

"И я пошел служить. О каком выезде могла быть речь? Я точно не рассматривал вариант, что я могу сесть на самолет и куда-то улететь. Потому что, если бы, условно, я и еще ушедшие добровольцами люди рассматривали бы такой вариант – сесть на самолет и вылететь, есть огромная вероятность, что уже некуда было бы возвращаться. А я не собирался ни вылетать, ни даже не анализировал в голове какие-то сценарии, что моя жизнь будет связана с какой-то страной больше, чем с Украиной. Только здесь», - заверил Тарас Тополя.

Так поступили и другие музыканты группы «Антитела».

«И потому, когда началась полномасштабная война, было принято решение мной и музыкантами группы «Антитела» остаться здесь и сражаться. Грубо говоря, мы просто поставили перед фактом своих жен, что вы уезжаете с детьми в безопасные места, а мы здесь остаемся. Делать мужскую работу, выполнять свой гражданский долг перед страной», - рассказал лидер «Антитела».

Напомним, что осенью жена Тараса Тополи с детьми вернулась в Украину.

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