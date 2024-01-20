В Сумской области продается дача в дачном кооперативе «Засулье».

Объявление опубликовано на сайте ОЛХ.

"Продается добротная дача в дачном кооперативе «Засулье» по улице Клубничная в черте города. Земельный участок приватизирован. Тихое, уютное, живописное место. Прекрасный подъезд, хорошие соседи, плодородная земля. Кирпичный дом с мебелью и подвалом. Подведенная вода и электроэнергия», - говорится в объявлении.

Продавец указал цену: 19 500 грн, однако возможен торг.

Расстояние до ближайшего города: В городе. Этажность: 1. Общая площадь: 25 м².

Количество комнат: 3. Площадь участка: 4 соток. Тип дома: Дача. Год постройки/сдачи: 1990 – 2000. Тип стен: Кирпичный. Тип крыши: Шифер. Санузел: Во дворе.

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"Дом в селе Кременчуги состояние надо преложить руки на пол деревянный дом из камня нет света и грубые документы в порядке. За чисто семволическую цену как участок +торг", - сообщил продавец, добавив, что цена не окончательная и возможен торг.

В объявлении указано, что продавец – частное лицо, Этажность: 1. Общая площадь: 60 м². Количество комнат: 2. Площадь участка: 40 соток. Тип дома: Дом.

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