В Украине продают дом с собственным земельным участком за небольшие деньги.

В Харьковской области продают недвижимость за 20 тысяч гривен.

Объявление появилось на сайте "ОЛХ".

"Продаю уютный дом в селе Степановка, Лозовского района. Дом удобно обустроен: крыша покрыта шифером, деревянные окна, а стены возведены из шлакоблоков. Для отопления используется теплая печка", - говорится в объявлении.

Также продавец добавил, что на территории есть производный погреб для хранения запасов, консервации и т.д. Сараи для скота и сенаж. Колодец для удобного снабжения водой

Участок частично огорожен шиферным забором также есть калитка и въездные ворота для легкого доступа.

"Земельный участок площадью 60 соток идеально подойдет для организации вашего собственного огорода. Цена всего 20 000 грн", - сообщил продавец.

Кроме того, в Черниговской области продают дом за 32 тысячи гривен, однако цена договорная.

"Продам дом в жилом состоянии, мебель присутствует, подробнее расскажу по телефону, кого интересует пишите", - сообщил продавец.

В объявлении также указано, что расстояние до ближайшего города: до 10 км. Общая площадь: 45 м². Количество комнат: 3. Площадь участка: 35 соток Тип дома: Дача. Тип крыши: Шифер. Санузел: Во дворе.

Отопление: Твердотопливное. Ремонт: Жилищное состояние. Мебель: Да. Бытовая техника Без бытовой техники.

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