Украинская актриса, звезда «Женского квартала» Татьяна Песик показала очень простой способ сделать любимую всеми жареную картошку еще вкуснее.

Звезда «Женского квартала» призналась, что устоять перед жареным картофелем просто не в силах.

На своей странице в Инстаграм Татьяна Песик, которая ради фигуры отказывается от жареных блюд, показала вкуснятину, от которой отказаться не в силах.

«Думаете, я прошла мимо. Нет, это не обо мне и моей силе воли… Это же картошечка, ну вы что. Пошла за еще одной порцией», - прокомментировала Песик, демонстрируя тарелку с картофелем, жареным с луком.

Актриса «Женского квартала» также рассказала, каким ингредиентом подчеркнула вкус любимого блюда:

«Сверху посыпала пармезаном».

Отметим, что пармезан можно добавить прямо в тарелку. А можно использовать при приготовлении картофеля.

Просто посыпьте картофель на сковороде или в духовке 50 г пармезана и допеките в течение 5-10 минут, пока сыр не растает и не стане румяным.

Пармезан, или пармиджано режано — это итальянский твердый сыр из коровьего молока. Несмотря на высокую калорийность, легко усваивается организмом, поэтому врачи рекомендуют его людям с ослабленным пищеварением, детям и лицам старше 50 лет.

Сами итальянцы называют его «королем сыров».

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