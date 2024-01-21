Знаменитый салат «Оливье» имеет уже множество вариантов, есть свой очень необычный рецепт и у украинской певицы Натальи Могилевской.

Салат Оливье Наталья Могилевская готовит без картофеля и мяса, пишет Politeka.net.

Для певицы важно, чтобы салат был лёгким, нежирным и безвредным для фигуры.

«Поскольку я не употребляю мясо, готовлю Оливье с сейтановыми сосисками. А вместо картошки кладу авокадо», – рассказывала Могилевская в одном из своих интервью.

Могилевская отказалась от обычного майонеза.

«Обычному майонезу тоже есть полезная замена — домашний майонез с кешью вместо яиц. Выходит очень вкусно и легко!», - отмечала Наталья Могилевская.

Вместо обыкновенного майонеза Наталья Могилевская использует домашний.

Добавим, что своим рецептом оливье делилась и певица Светлана Тарабарова.

«Я готовлю оливье так, как никто не готовит. Не с колбасой, а добавляю курицу. 50 на 50 заправляю сметаной и майонезом. Это рецепт моей сестры, она однажды так приготовила, мне понравился и теперь я всем так советую», – рассказывала певица.

Также в Оливье Тарабарова обязательно добавляет морковь. А вот яблоки в этом блюде певица не любит.

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