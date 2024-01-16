Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать желанный крем-брюле, о котором многие мечтают. По словам "Мастер Шефа", данное угощение действительно очень популярно в Париже.
Ингредиенты:
- 150 мл сливок (20-30% жирности)
- 1 желток
- 15-20 г сахара
- 20 г коричневого сахара (для корочки)
- Немного гречки
Инструкции:
Подготовка гречки:
На сухой сковороде обжарьте пару ложечек гречки до появления трескучего звука.
Добавьте обжаренную гречку в сливки. Сделайте миксование сливок с молоком, чтобы сделать блюдо менее калорийным, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Приготовление основы:
Подогрейте сливки с гречкой и оставьте на 30 минут для того, чтобы гречка передала вкус сливкам.
Подготовка яичной массы:
"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, венчиком разотрите желток с сахаром. Откиньте гречку на сито и введите в сливки с желтками, хорошо перемешивая.
Готовка в формах:
Выливайте получившуюся массу в формы, в которых будете подавать.
Выберите один из способов приготовления:
Баня-мари: Ставьте формы в противень, налейте горячую воду и готовьте при 160°C в течение 30-35 минут.
Без водяной бани: Ставьте формы на деко и готовьте при 100°C (без вентиляции) или 80°C (с выключенным обдувом) в течение 25-30 минут, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Проверка готовности:
Легонько потрясите форму, чтобы проверить готовность. Центр должен быть подвижным, но не жидким. Добавьте времени при необходимости.
Охлаждение и посыпка сахаром:
Поставьте в холодильник на ночь. Перед подачей посыпьте поверхность сахаром (белым или коричневым) равномерно.
Завершение приготовления:
С помощью кулинарного горелки поджигайте сахар до образования золотистой корки.
Подавайте готовое крем-брюле после того, как сахар затвердеет, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.
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