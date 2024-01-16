Победительница и судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась вкусным рецептом крем-брюле, который понравится вашим близким.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская рассказала, как сделать желанный крем-брюле, о котором многие мечтают. По словам "Мастер Шефа", данное угощение действительно очень популярно в Париже.

Ингредиенты:

150 мл сливок (20-30% жирности)

1 желток

15-20 г сахара

20 г коричневого сахара (для корочки)

Немного гречки

Инструкции:

Подготовка гречки:

На сухой сковороде обжарьте пару ложечек гречки до появления трескучего звука.

Добавьте обжаренную гречку в сливки. Сделайте миксование сливок с молоком, чтобы сделать блюдо менее калорийным, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Приготовление основы:

Подогрейте сливки с гречкой и оставьте на 30 минут для того, чтобы гречка передала вкус сливкам.

Подготовка яичной массы:

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, венчиком разотрите желток с сахаром. Откиньте гречку на сито и введите в сливки с желтками, хорошо перемешивая.

Готовка в формах:

Выливайте получившуюся массу в формы, в которых будете подавать.

Выберите один из способов приготовления:

Баня-мари: Ставьте формы в противень, налейте горячую воду и готовьте при 160°C в течение 30-35 минут.

Без водяной бани: Ставьте формы на деко и готовьте при 100°C (без вентиляции) или 80°C (с выключенным обдувом) в течение 25-30 минут, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Проверка готовности:

Легонько потрясите форму, чтобы проверить готовность. Центр должен быть подвижным, но не жидким. Добавьте времени при необходимости.

Охлаждение и посыпка сахаром:

Поставьте в холодильник на ночь. Перед подачей посыпьте поверхность сахаром (белым или коричневым) равномерно.

Завершение приготовления:

С помощью кулинарного горелки поджигайте сахар до образования золотистой корки.

Подавайте готовое крем-брюле после того, как сахар затвердеет, советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.