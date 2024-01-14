В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как самостоятельно приготовить морковь по-корейски.

Для этого рецепта даже не нужно покупать специальные смеси специй для моркови по-корейски.

"Очень простой, идеальный и очень вкусный", – советует звезда "Мастер Шеф" Пава.

Для приготовления моркови по-корейски победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

морковь – 1 кг

чеснок – 7-8 зуб.

уксус – 5 ст.л.

кориандр молотый – 1 ч.л.

сахар – 3 ст.л.

соль – 1 ч.л.

перец черный молотый – 1 ч.л.

растительное масло – 120 мл

Сначала победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский чистит морковь и натирает ее на специальной терке для моркови по-корейски.

Заправку к моркови по-корейски можно либо приготовить отдельно, либо сразу добавлять ингредиенты к тертой моркови – как вам удобнее. Просто смешиваем измельченный чеснок, кориандр, уксус, соль, перец и сахар. Прогревать смесь не нужно.

Победитель "Мастер Шеф" тщательно перемешивает морковь с заправкой руками, затем перекладывает в емкость и отправляет в холодильник на 3-4 часа. За это время морковь по-корейски промаринируется и можно смаковать.

Украинцы в комментариях оценили рецепт моркови по-корейски от победителя "Мастер Шеф":

"Выглядит очень аппетитно!❤️‍🔥";

"Спасибо, это такое вкусное дополнение к мясу и ко всему 😋";

"Супер! Красиво, быстро, вкусно! Спасибо!".

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