Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал детально о рецепте для насыщенного завтрака.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил детльный рецепт с вкусным бутербродом на завтрак.

Ингредиенты:

Отварные яйца – 2 шт.

Авокадо спелый – 1 шт.

Горчица – 1 ч.л.

Сок лимона – 1/2 шт.

Соль и перец – по вкусу

Крем-сырь - 30 г

Хлеб

Листья шпината – 1 шт.

Сыр Чедер - 2 кусочка

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Отварите яйца вкрутую до желаемой степени готовности. Обычно это 7-8 минут после закипания воды, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Очистите и разомните спелый авокадо в миске.

Добавьте в миску горчицу, сок половины лимона, соль, перец и крем-сыр.

Перемешайте ингредиенты вилкой, пока не получится однородная масса.

Шаг 2: Приготовление начинки

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, нарежьте листья шпината. Нарежьте два кусочка сыра Чедер.

Шаг 3: Сбор сэндвича

На ломтике хлеба выложите кусок сыра Чедер.

Равномерно распределите начинку из яиц и авокадо.

Положите на начинку листья шпината и кусок сыра.

Положите второй ломтик хлеба сверху.

Шаг 4: Жарка сэндвича

Разогрейте сковороду на среднем огне, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Положите сэндвич на сковороду и жарьте с обеих сторон до золотистой корки и расплавленного сыра.

Это займет примерно 2-3 минуты с каждой стороны.

Шаг 5: Подача

Выньте сэндвич из сковороды и дайте немного остыть перед подачей.

Подавайте с горчицей или любимым соусом.

Теперь у вас есть восхитительный сэндвич с яйцом, который обязательно поднимет ваше утро на новый уровень, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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