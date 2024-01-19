В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил детльный рецепт с вкусным бутербродом на завтрак.
Ингредиенты:
- Отварные яйца – 2 шт.
- Авокадо спелый – 1 шт.
- Горчица – 1 ч.л.
- Сок лимона – 1/2 шт.
- Соль и перец – по вкусу
- Крем-сырь - 30 г
- Хлеб
- Листья шпината – 1 шт.
- Сыр Чедер - 2 кусочка
Шаг 1: Подготовка ингредиентов
Отварите яйца вкрутую до желаемой степени готовности. Обычно это 7-8 минут после закипания воды, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Очистите и разомните спелый авокадо в миске.
Добавьте в миску горчицу, сок половины лимона, соль, перец и крем-сыр.
Перемешайте ингредиенты вилкой, пока не получится однородная масса.
Шаг 2: Приготовление начинки
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, нарежьте листья шпината. Нарежьте два кусочка сыра Чедер.
Шаг 3: Сбор сэндвича
На ломтике хлеба выложите кусок сыра Чедер.
Равномерно распределите начинку из яиц и авокадо.
Положите на начинку листья шпината и кусок сыра.
Положите второй ломтик хлеба сверху.
Шаг 4: Жарка сэндвича
Разогрейте сковороду на среднем огне, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Положите сэндвич на сковороду и жарьте с обеих сторон до золотистой корки и расплавленного сыра.
Это займет примерно 2-3 минуты с каждой стороны.
Шаг 5: Подача
Выньте сэндвич из сковороды и дайте немного остыть перед подачей.
Подавайте с горчицей или любимым соусом.
Теперь у вас есть восхитительный сэндвич с яйцом, который обязательно поднимет ваше утро на новый уровень, подметил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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