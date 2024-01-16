Шеф-повар поделилась простым рецептом блинчиков, с составом которых вы можете свободно экспериментировать, добавляя любимые ингредиенты.

На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить тоненькие соленые блины с зеленью и сыром.

"Сегодня даю простой рецепт, который есть в разных интерпретациях. Я его люблю с зеленым луком и чесноком. Эти блины могут стать основой для других блюд (особенно вкусно сделать эти блины с мясом и грибами) и хорошо смакуют просто со сметаной или с другим соусом”, – советует шеф-повар.

Для приготовления блинов нам понадобятся (в расчете на 15-17 шт.):

молоко - 600 г

мука – 250 г

яйца – 3 шт.

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук, кинза) – 50 г

сыр твердый – 150 г

растительное масло - 50 г для теста + капля для смазывания сковороды перед первым блинчиком

соль, сахар

Также можно добавить любимые специи по вкусу, например, сушеный чеснок.

Сначала шеф-повар венчиком взбивает яйца с сахаром и солью до однородности. Далее добавляет 100 г муки и перемешивает, добавляет теплое молоко и снова перемешивает. После этого добавляем оставшуюся муку, разрыхлитель, любимые специи и перемешиваем.

Зелень измельчаем ножом, а сыр натираем на мелкой терке. Добавляем сыр и зелень в тесто, перемешиваем. В самом конце добавляем растительное масло, перемешиваем – и тесто готово.

Жарим блины на разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон до румяности. Смазывать сковороду растительным маслом нужно только перед первым блином, дальше уже не нужно.

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