Если вам лень готовить котлеты по-киевски, или вы боитесь, что масло растечется, а филе разлезется, то этот простой рецепт именно для вас.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась рецептом куриного филе по-киевски – это простая в приготовлении, но такая же вкусная альтернатива знаменитой котлете по- киевски.

"Готовить легче, а филе получается нежное и сочное", – советует Валентина Кущ.

Для этого рецепта шеф-повар берет следующие ингредиенты:

филе куриное – 4 шт.

масло сливочное – 150 г

зелень – пучок

чеснок – 4-5 зубчиков

яйца – 3 шт.

мука и сухари для панировки

соль, перец, копченая паприка и любимые специи

Сначала нужно приготовить начинку – зеленое масло. К размягченному сливочному маслу добавляем мелко нарезанную зелень, натертый чеснок и хорошую щепотку соли, перемешиваем до однородности, выкладываем на пленку, заворачиваем, формируем прямоугольник толщиной примерно 5 мм и отправляем в морозилку на 30-40 минут.

У филе шеф-повар отрезает миньоны (подфилейники), а в толстой части делает прокол острым и длинным ножом. Делаем в филе будто карман, как на видео. Желательно делать не большое отверстие и не прорезать филе.

Застывшее зеленое масло разрезаем на четыре части и фаршируем им каждое филе. От миньона отрезаем маленькие кусочки, чтобы закрыть отверстия в филе.

В одной тарелке венчиком взбиваем яйца до однородности, в другой – смешиваем муку с солью, перцем и специями, в третью – насыпаем панировочные сухари. Обмакиваем каждое филе в муку, затем в яйцо и затем в сухари.

"Здесь еще один секрет. Вот ту часть, где отверстие, еще раз кончик вымачиваем в яйцо и в сухари. Это чтоб точно все не вытекло. Но даже если у Вас и вытечет, не унывайте! Главная фишка этого рецепта, что филе самое сочное, а не масляная лужа на тарелке", – объяснила Валентина Кущ.

Шеф-повар жарит филе по-киевски с обеих сторон до румяности, а затем отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.

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