На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился быстрым рецептом сладких пончиков.

Ингредиенты:

Для теста:

Теплая вода – 70 мл

Сахар – 20 г

Сухие дрожжи - 6 г

Мука – 250 г (4,5 стакана)

Соль - 2 г

Сахар – 50 г

Яйца – 2 шт.

Молоко – 200 мл

Ванильный сахар – 10 г

Сливочное масло комнатной температуры – 80 г

Для начинки:

Желтки – 3 шт.

Сахар – 50 г

Ванильный сахар – 7 г

Мука – 20 г

Молоко – 250 мл

Приготовление:

Подготовка дрожжей:

Смешайте теплую воду, сахар и сухие дрожжи. Оставьте на 5 минут для активации, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление теста:

В миксере смешайте муку, соль, сахар, яйца, молоко и ванильный сахар.

Добавьте активированные дрожжи и перемешайте. Оставьте тесто в теплом месте на 15 минут.

Добавьте в тесто масло комнатной температуры и замешивайте 10-12 минут. Оставьте тесто в теплом месте на 1-2 часа.

Приготовление начинки:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, в кастрюле смешайте желтки, сахар, ванильный сахар и муку.

Постепенно влейте молоко, перемешивая. Варите начинку на огне до загустения.

Формирование и подъем теста:

Раскатайте тесто до толщины 1,5-2 см и вырежьте формой круглые пончики. Переложите их на пергамент и оставьте в теплом месте еще на 1 час, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Жарка и начинка:

Обжаривайте пончики на разогретом масле до золотистой корки.

Начиняйте готовые пончики приготовленной начинкой, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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