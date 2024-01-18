На своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился быстрым рецептом сладких пончиков.
Ингредиенты:
Для теста:
- Теплая вода – 70 мл
- Сахар – 20 г
- Сухие дрожжи - 6 г
- Мука – 250 г (4,5 стакана)
- Соль - 2 г
- Сахар – 50 г
- Яйца – 2 шт.
- Молоко – 200 мл
- Ванильный сахар – 10 г
- Сливочное масло комнатной температуры – 80 г
Для начинки:
- Желтки – 3 шт.
- Сахар – 50 г
- Ванильный сахар – 7 г
- Мука – 20 г
- Молоко – 250 мл
Приготовление:
Подготовка дрожжей:
Смешайте теплую воду, сахар и сухие дрожжи. Оставьте на 5 минут для активации, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Приготовление теста:
В миксере смешайте муку, соль, сахар, яйца, молоко и ванильный сахар.
Добавьте активированные дрожжи и перемешайте. Оставьте тесто в теплом месте на 15 минут.
Добавьте в тесто масло комнатной температуры и замешивайте 10-12 минут. Оставьте тесто в теплом месте на 1-2 часа.
Приготовление начинки:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, в кастрюле смешайте желтки, сахар, ванильный сахар и муку.
Постепенно влейте молоко, перемешивая. Варите начинку на огне до загустения.
Формирование и подъем теста:
Раскатайте тесто до толщины 1,5-2 см и вырежьте формой круглые пончики. Переложите их на пергамент и оставьте в теплом месте еще на 1 час, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Жарка и начинка:
Обжаривайте пончики на разогретом масле до золотистой корки.
Начиняйте готовые пончики приготовленной начинкой, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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