В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как сделать очень вкусный и воздушный хлеб с крем-сыром. "Мастер Шеф" также поделился несколькими полезными секретами.

Для заварного теста:

20 г муки;

80 мл молока.

Основное тесто:

300 г муки;

15 г сахара;

6 г соли;

6 г дрожжей;

20 г мягкого сливочного масла;

1 яйцо;

90 мл молока;

40 г крем-сыра.

Для начинки:

80 г сливочного масла;

25 г петрушки;

5 г соли;

1 шт чеснок (целый);

100 г моцареллы + 30 г для посыпки.

Дополнительно:

1 яйцо (для смазывания).

Приготовление:

1. Подготовка заварного теста:

В сотейнике смешайте 20 г муки и 80 мл молока. Подогрейте на плите, пока заварное тесто не загустеет. Оставьте остывать, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

2. Приготовление основного теста:

В чаше миксера объедините все сухие ингредиенты, заварное тесто, яйцо, молоко, крем-сыр. Замешивайте насадкой «крюк» в течение 10 минут.

Добавьте 20 г сливочного масла и продолжайте замешивать еще 5 минут.

3. Окончательная подготовка теста:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, переложите тесто в миску, предварительно смазанную маслом, и оставьте подходить в теплом месте на 1,5 – 2 часа.

4. Приготовление чесночного масла:

Запеките чеснок при температуре 160° и выдавите в сливочное масло. Добавьте петрушку, соль и перемешайте.

5. Формирование и запекание:

Раскатайте тесто в пласт размером 50х50 см.

Смажьте тесто чесночным маслом, посыпьте моцареллой и нарежьте на квадратики.

Сложите кусочки по 3 шт и выложите в форму, застеленную пергаментом. Смажьте яйцом.

6. Выпекание:

Выпекайте 25 минут при температуре 180°, накрыв фольгой.

Достаньте, посыпьте творогом и выпекайте еще 5 минут при 180°, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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