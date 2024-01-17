В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как сделать очень вкусный и воздушный хлеб с крем-сыром. "Мастер Шеф" также поделился несколькими полезными секретами.
Для заварного теста:
- 20 г муки;
- 80 мл молока.
Основное тесто:
- 300 г муки;
- 15 г сахара;
- 6 г соли;
- 6 г дрожжей;
- 20 г мягкого сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 90 мл молока;
- 40 г крем-сыра.
Для начинки:
- 80 г сливочного масла;
- 25 г петрушки;
- 5 г соли;
- 1 шт чеснок (целый);
- 100 г моцареллы + 30 г для посыпки.
Дополнительно:
- 1 яйцо (для смазывания).
Приготовление:
1. Подготовка заварного теста:
В сотейнике смешайте 20 г муки и 80 мл молока. Подогрейте на плите, пока заварное тесто не загустеет. Оставьте остывать, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
2. Приготовление основного теста:
В чаше миксера объедините все сухие ингредиенты, заварное тесто, яйцо, молоко, крем-сыр. Замешивайте насадкой «крюк» в течение 10 минут.
Добавьте 20 г сливочного масла и продолжайте замешивать еще 5 минут.
3. Окончательная подготовка теста:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, переложите тесто в миску, предварительно смазанную маслом, и оставьте подходить в теплом месте на 1,5 – 2 часа.
4. Приготовление чесночного масла:
Запеките чеснок при температуре 160° и выдавите в сливочное масло. Добавьте петрушку, соль и перемешайте.
5. Формирование и запекание:
Раскатайте тесто в пласт размером 50х50 см.
Смажьте тесто чесночным маслом, посыпьте моцареллой и нарежьте на квадратики.
Сложите кусочки по 3 шт и выложите в форму, застеленную пергаментом. Смажьте яйцом.
6. Выпекание:
Выпекайте 25 минут при температуре 180°, накрыв фольгой.
Достаньте, посыпьте творогом и выпекайте еще 5 минут при 180°, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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