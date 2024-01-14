В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решил обновить классику и рассказал, как приготовить особый печеный картофель вместо обычного.
Ингредиенты:
- 500 г картошки
- Соль – по вкусу
- 1 авокадо
- 30 г кешью
- 5 г петрушки
- 1 зубчик чеснока
- 20 мл оливкового масла
- 5 г кинзы
- 5 г лука зеленого
Приготовление:
Подготовка картошки:
Очистите и нарежьте картошку крупными кусками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Положите ее в кастрюлю, добавьте соль и варите до готовности.
Откиньте воду и дайте картошке чуть подсохнуть.
Приготовление начинки:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в течение варки картошки приготовьте начинку.
В миске смешайте нарезанный авокадо, кешью, мелко нарубленную петрушку, чеснок, оливковое масло, кинзу и лук зеленый.
Добавьте соль по вкусу и перемешайте.
Сборка и запекание:
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Раздавите вареную картошку в пюре и выложите на противень, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Нанесите слой приготовленной начинки сверху.
Поставьте в духовку на 15-20 минут или до появления золотистой корки.
Подача:
Выньте из духовки, посыпьте свежей петрушкой и кешью.
Подавайте горячим как самостоятельное блюдо или гарнир.
Наслаждайтесь великолепным сочетанием вкусов печеного картофеля с ароматной начинкой из авокадо и кешью, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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