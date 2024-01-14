Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил простой рецепт с картофелем, но на новый лад.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решил обновить классику и рассказал, как приготовить особый печеный картофель вместо обычного.

Ингредиенты:

500 г картошки

Соль – по вкусу

1 авокадо

30 г кешью

5 г петрушки

1 зубчик чеснока

20 мл оливкового масла

5 г кинзы

5 г лука зеленого

Приготовление:

Подготовка картошки:

Очистите и нарежьте картошку крупными кусками, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Положите ее в кастрюлю, добавьте соль и варите до готовности.

Откиньте воду и дайте картошке чуть подсохнуть.

Приготовление начинки:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в течение варки картошки приготовьте начинку.

В миске смешайте нарезанный авокадо, кешью, мелко нарубленную петрушку, чеснок, оливковое масло, кинзу и лук зеленый.

Добавьте соль по вкусу и перемешайте.

Сборка и запекание:

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Раздавите вареную картошку в пюре и выложите на противень, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Нанесите слой приготовленной начинки сверху.

Поставьте в духовку на 15-20 минут или до появления золотистой корки.

Подача:

Выньте из духовки, посыпьте свежей петрушкой и кешью.

Подавайте горячим как самостоятельное блюдо или гарнир.

Наслаждайтесь великолепным сочетанием вкусов печеного картофеля с ароматной начинкой из авокадо и кешью, поделился "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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