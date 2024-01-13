В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как просто приготовить дома легендарное блюдо из курицы с ветчиной.

Ингредиенты:

Для курицы:

2 куриных филе

Сухой чеснок

Сухой лук

Соль

Перец

150 г ветчины, нарезанной ломтями

150 г сыра, нарезанного ломтями

Для панировки:

Мука

Яйца

Панировочные сухари

Для соуса:

50 г муки

50 г сливочного масла

2 зубчика чеснока, мелко нарезанных

500 мл молока

50 г дижонской горчицы

Перец черный, соль

70 г пармезана

Приготовление:

Смешайте сухой чеснок, сухой лук, соль и перец, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Обсыпьте куриные филе этой смесью.

Отбейте мясо, чтобы оно стало плоским, но не слишком тонким.

Выложите на филе ветчину и сыр, слоями, как на видео.

Скрутите филе в рулет, оберните пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.

Панировка и жарка:

Разогрейте масло. Подготовьте муку, яйца и панировочные сухари, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обсыпьте рулет в муке, обмакните в яйцо, обваляйте в сухарях и обжаривайте в горячем масле до золотистой корки.

Переложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Приготовление соуса:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, растопите масло в сотейнике, добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте несколько минут.

Постепенно добавляйте муку, жарьте до легкого золотистого цвета.

Уменьшите огонь, добавьте молоко и хорошо перемешивайте, чтобы избежать комков.

Посолите, поперчите, добавьте дижонскую горчицу и пармезан. Продолжайте перемешивать до загустения.

Подавайте курицу "Кордон Блю" с соусом, посыпанным пармезаном, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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