В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как просто приготовить дома легендарное блюдо из курицы с ветчиной.
Ингредиенты:
Для курицы:
- 2 куриных филе
- Сухой чеснок
- Сухой лук
- Соль
- Перец
- 150 г ветчины, нарезанной ломтями
- 150 г сыра, нарезанного ломтями
Для панировки:
- Мука
- Яйца
- Панировочные сухари
Для соуса:
- 50 г муки
- 50 г сливочного масла
- 2 зубчика чеснока, мелко нарезанных
- 500 мл молока
- 50 г дижонской горчицы
- Перец черный, соль
- 70 г пармезана
Приготовление:
Смешайте сухой чеснок, сухой лук, соль и перец, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Обсыпьте куриные филе этой смесью.
Отбейте мясо, чтобы оно стало плоским, но не слишком тонким.
Выложите на филе ветчину и сыр, слоями, как на видео.
Скрутите филе в рулет, оберните пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
Панировка и жарка:
Разогрейте масло. Подготовьте муку, яйца и панировочные сухари, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Обсыпьте рулет в муке, обмакните в яйцо, обваляйте в сухарях и обжаривайте в горячем масле до золотистой корки.
Переложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Приготовление соуса:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, растопите масло в сотейнике, добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте несколько минут.
Постепенно добавляйте муку, жарьте до легкого золотистого цвета.
Уменьшите огонь, добавьте молоко и хорошо перемешивайте, чтобы избежать комков.
Посолите, поперчите, добавьте дижонскую горчицу и пармезан. Продолжайте перемешивать до загустения.
Подавайте курицу "Кордон Блю" с соусом, посыпанным пармезаном, добавил "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.