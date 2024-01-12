Салат «Цезарь» по этому рецепту выглядит очень аппетитно, смакует прекрасно, так что хозяйкам даже захочется сохранить его в своей кулинарной коллекции.

Рецептом салата «Цезарь» и соуса к немуподелилась фудблогер, которая ведет кулинарную страницу «Viktoria_cooking».

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: куриное филе, листья салата, томаты черри, перепелиные яйца, пармезан, сухарики, соль, перец, сушеный чеснок, сладкая паприка, масло для жарки.

Для приготовления соуса требуются следующие продукты: 100 мл масла, 50мл молока, 40г пармезана, 2 маленьких зубчика чеснока, 1 желток, 1 ст.л. лимонного сока, 1 ч.л. горчицы в зернах, щепотка соли и перца.

Салат "Цезарь".

Ход приготовления салата «Цезарь» и соуса к нему такой: куриное филе солим, перчим, добавляем специи и тщательно перемешиваем.

Следующий шаг – филе обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки и обязательно плотно заворачиваем в фольгу на 15мин.

«Чтобы мясо было сочным», – подчеркнула фудблогер.

Салат "Цезарь".

Для приготовления соуса к салату Цезарь в чаше блендера соединяем все ингредиенты и взбиваем до однородной густой консистенции.

«На тарелку выкладываем листья салата, кусочки куриного филе и поливаем соусом. Выкладываем нарезанные чери, перепелиные яйца, посыпаем натертым пармезаном и выкладываем сухарики», - рассказала Виктория о последних шагах в приготовлении салата «Цезарь» и соуса.

В комментариях к рецепту подписчики фудблогера отмечают, что обязательно его попробуют и «Цезарь» действительно выглядит очень аппетитно:

«Сохраняю и точно попробую, аппетитно смотрится»,

«Супер, буду готовить»,

«Очень вкусный салатик».

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