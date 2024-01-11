Так, одним из важныйх плацдармов является Работинский. Такое мнение высказал полковник запаса ГШ ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, в районе Новопрокоповки украинские защитники находятся в середине основной линии обороны врага.

«Мы там нормально закрепились. Да, нам не удалось его расширить до безопасных зон, там действительно перекрестный огонь российской артиллерии, простреливается плацдарм, но мы сидим в середине линии Суровикина. Если у нас появляются силы и средства, то мы расширяем этот плацдарм», - подчеркнул Жданов в своем новом видеообзоре.

По словам военного эксперта, оккупанты действительно пытаются достроить и укрепить третью линию обороны.

«Они Токмак окопали по кругу, и Мелитополь сейчас окапывают по кругу, но это еще не говорит о том, что они построили там новый рубеж обороны. Там намного шире полоса, которую мы можем пройти с минимальными боями до Азовского побережья. Вот в чем смысл. Это еще один плацдарм, с которого мы можем развивать наступление», - предположил Жданов.

По словам аналитика, также в Угледаре есть глубокое вклинение.

«На Волноваху и дальше на Бердянск, допустим. Или с Работино пойдем на Бердянск. Или пойдем мы с Олешек на Бердянск. Нам надо резать коридор, нам надо на Азов выходить. Если сейчас эти плацдармы оставить, то завтра линия обороны выравняется и нам будет крайне тяжело штурмовать в лоб. Даже при наличии авиации это будет тяжело. А вот имея такое глубокое вклинение, как в районе Работино, да, намного легче», - подчеркнул Олег Жданов.

Кроме всего прочего, у ВСУ есть огневое воздействие и возможность не давать врагу создавать в радиусе 10-15 километров от места, где проходит линия фронта, укрепления и минные поля, как это было сделано на линии Суровикина изначально.

Жданов напомнил, с чем ВСУ пришлось столкнуться летом 2023-го года.

«Поэтому крайне важно удерживать каждый плацдарм», - настаивает эксперт.

Последние новости Украины:

Ракетный удар по гостинице в центре Харькова - названа главная цель россиян.

В ВСУ назвали город, за который могут начаться бои в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный сделал тревожное заявление.