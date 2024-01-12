В этот раз на своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить полезную альтернативу яблочному пирогу – смузи apple pie.
"Поговорим о важном, а именно о том, как я поддерживаю свой организм зимой и во время болезни ❤️ моя формула здоровья - это питательная и полезная пища, спорт и комплексы витаминов 🫶🏼", – пишет победительница "Мастер Шеф".
Смузи apple pie – вкусный и диетический десерт без сахара и теста.
Для этого рецепта победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет следующие ингредиенты:
- 2 средних яблока (нарезанные кубиками)
- 2 ст.л. греческого йогурта
- 1-2 стакана миндального молока (можно покупное, а можно приготовить самостоятельно)
- 1 ст.л. кленового сиропа или меда
Также нам понадобятся специи, которые создадут атмосферу яблочного пирога:
- 1 ч.л. молотой корицы
- щепотка молотого мускатного ореха
- щепотка молотого кардамона
Кроме того, победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина отметила, что можно добавить овсяные хлопья, если хотите, чтобы смузи получилось более густым.
В чашу блендера отправляем кусочки яблок, греческий йогурт, миндальное молоко, кленовый сироп или мед, специи и все перебиваем до однородности. Чем больше миндального молока добавите, тем более жидкая получится консистенция смузи.
"Мастер Шеф" Валерия Матрохина переливает apple pie в стакан и смакует через трубочку.
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