У себя в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить ленивые беляши.

"Делюсь рецептом быстрого и очень вкусного блюда, которое готовится без теста😉 Выходят очень мягкие, сочные, по вкусу, как настоящие беляши", – советует финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

вафельные коржи

фарш (свинина + говядина) – 300 г

лук – 1 шт.

соль, перец, специи – по вкусу

яйца – 2-4 шт.

Звезда "Мастер Шеф" взяла фарш из свинины и говядины 1:1, но также очень вкусно брать только свинину, или более диетический вариант – курицу.

Лук пропускаем через мясорубку вместе с мясом. Доводим фарш до вкуса солью, перцем и любимыми специями.

Если берём вафельные коржи небольшого размера, то просто выкладываем на каждую вафлю тонкий слой фарша, а сверху накрываем другой вафлей.

"Если будете использовать вафли для торта, то после того, как положите фарш, дать постоять 20 мин, чтобы они стали мягкими. Только после этого можно нарезать на порции", – объяснила финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Яйца подсаливаем и взбиваем вилкой. Окунаем каждый кусочек во взбитое яйцо и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

звезда "Мастер Шеф" добавила, что особенно хорошо такие ленивые беляши смакуют с томатным соком или соусом.

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