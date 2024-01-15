В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил приготовить простое блюдо, если времени на приготовление обеда или ужина маловато.

Ингредиенты:

Приправа "Сочная Буженина" - 1 упаковка

- 1 упаковка Свиной ошейок - 200 г

- 200 г Горчица - 1-2 ст. ложки

- 1-2 ст. ложки Булгур - 100 г

- 100 г Перец сладкий - 1 шт.

- 1 шт. Яблоко - 1 шт.

- 1 шт. Лук синий - половина головки

- половина головки Корень сельдерея - 20 г

- 20 г Чеснок - 1 зубчик

- 1 зубчик Вода - 300 мл

- 300 мл Рукола - 5 листочков

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Нарежьте свиной ошейок небольшими кусочками.

В глубокой миске смешайте мясо с горчицей и половиной упаковки приправы "Сочная Буженина".

Подготовка овощей и фруктов:

Нарежьте перец, яблоко, лук, корень сельдерея и чеснок кубиками, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление булгура:

В пакет для запекания, предоставленный в комплекте приправы, добавьте булгур и нарезанные овощи и фрукты.

Сбор блюда:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, разложите сверху приготовленное мясо с горчицей и приправой "Сочная Буженина".

Залейте все водой.

Запекание:

Установите духовку на 180 градусов.

Положите пакет в предварительно разогретую духовку и готовьте блюдо в течение 40-50 минут.

Подача:

Выньте из духовки, осторожно откройте пакет, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подайте запеченную буженину с булгуром на тарелки, украсьте руколой.

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