В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" предложил приготовить простое блюдо, если времени на приготовление обеда или ужина маловато.
Ингредиенты:
- Приправа "Сочная Буженина" - 1 упаковка
- Свиной ошейок - 200 г
- Горчица - 1-2 ст. ложки
- Булгур - 100 г
- Перец сладкий - 1 шт.
- Яблоко - 1 шт.
- Лук синий - половина головки
- Корень сельдерея - 20 г
- Чеснок - 1 зубчик
- Вода - 300 мл
- Рукола - 5 листочков
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Нарежьте свиной ошейок небольшими кусочками.
В глубокой миске смешайте мясо с горчицей и половиной упаковки приправы "Сочная Буженина".
Подготовка овощей и фруктов:
Нарежьте перец, яблоко, лук, корень сельдерея и чеснок кубиками, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Приготовление булгура:
В пакет для запекания, предоставленный в комплекте приправы, добавьте булгур и нарезанные овощи и фрукты.
Сбор блюда:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво делится, разложите сверху приготовленное мясо с горчицей и приправой "Сочная Буженина".
Залейте все водой.
Запекание:
Установите духовку на 180 градусов.
Положите пакет в предварительно разогретую духовку и готовьте блюдо в течение 40-50 минут.
Подача:
Выньте из духовки, осторожно откройте пакет, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Подайте запеченную буженину с булгуром на тарелки, украсьте руколой.
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