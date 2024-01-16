В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал о том, как просто и быстро приготовить салат с пастой и мясом. "Мастер Шеф" также предположил, что такой реепт поможет разнообразить привычное меню.
Ингредиенты:
- 100 г отварной пасты
- 100 г салата айсберг
- 150 г чери (помидоры черри)
- 80 г жареного бекона
- 100 г кукурузы
- 100 г красной фасоли
- 150 г жареной курицы
- 1 шт авокадо
- 1 шт огурец
- 50 г песто
- 50 г масла (оливкового или растительного)
Приготовление:
Отварите пасту: В большой кастрюле закипятите воду, добавьте соль, а затем варите пасту до готовности. Отцедите и оставьте остывать, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Подготовка ингредиентов:
Нарежьте салат айсберг на полоски.
Половинки чери добавьте в миску, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Жареный бекон порежьте на кусочки.
Кукурузу и красную фасоль можно использовать из консервов или предварительно приготовить.
Жареную курицу порежьте на небольшие кусочки.
Авокадо и огурец нарежьте кубиками.
Смешайте ингредиенты: В большой миске соедините отварную пасту, салат айсберг, чери, бекон, кукурузу, красную фасоль, жареную курицу, авокадо и огурец.
Приготовьте соус: В миске смешайте песто и масло в равных пропорциях.
Подавайте: Полейте приготовленный соусом салат и тщательно перемешайте.
Подача: Переложите салат на тарелку или в глубокую миску. Подавайте сразу, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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