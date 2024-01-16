В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал о том, как просто и быстро приготовить салат с пастой и мясом. "Мастер Шеф" также предположил, что такой реепт поможет разнообразить привычное меню.

Ингредиенты:

100 г отварной пасты

100 г салата айсберг

150 г чери (помидоры черри)

80 г жареного бекона

100 г кукурузы

100 г красной фасоли

150 г жареной курицы

1 шт авокадо

1 шт огурец

50 г песто

50 г масла (оливкового или растительного)

Приготовление:

Отварите пасту: В большой кастрюле закипятите воду, добавьте соль, а затем варите пасту до готовности. Отцедите и оставьте остывать, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подготовка ингредиентов:

Нарежьте салат айсберг на полоски.

Половинки чери добавьте в миску, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Жареный бекон порежьте на кусочки.

Кукурузу и красную фасоль можно использовать из консервов или предварительно приготовить.

Жареную курицу порежьте на небольшие кусочки.

Авокадо и огурец нарежьте кубиками.

Смешайте ингредиенты: В большой миске соедините отварную пасту, салат айсберг, чери, бекон, кукурузу, красную фасоль, жареную курицу, авокадо и огурец.

Приготовьте соус: В миске смешайте песто и масло в равных пропорциях.

Подавайте: Полейте приготовленный соусом салат и тщательно перемешайте.

Подача: Переложите салат на тарелку или в глубокую миску. Подавайте сразу, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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