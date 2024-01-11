Телеведущая Катя Осадчая предложила свой рецепт омлета, который с помощью «секретных ингредиентов» из обычного блюда превращается в особенное.

Для приготовления омлета Катя Осадчая предлагает взять следующие ингредиенты: специи (смесь для омлета, подкопченая паприка, соль и итальянские травы), 5 яиц, молоко, потертый перец и кабачок, мелко изрезанные томаты.

"Готовим омлет, но необычный, а с овощами и приправами", - рассказывала Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм.

Готовить омлет по рецепту Кати Осадчей очень просто: в большую миску вбейте 5 яиц, добавьте к ним молоко, специи и все взбейте.

Следующий шаг – на разогретую сковороду выложите натертые овощи и протушите их. Когда овощи будут готовы, вылейте к ним яичную смесь. Накройте сковороду крышкой до полного приготовления омлета.

«Очень вкусно, спасибо»,

«Безусловно вкусно»,

«Никогда не добавляла кабачок в омлет, нужно попробовать»,

«Мы раньше только томаты и лук добавляли, а ваш рецепт гораздо полезнее и интереснее»,

«Рецепт супер! Надо срочно приготовить!», - комментировали подписчики рецепт омлета Кати Осадчей.





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