В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, если хочется поделиться и порадовать родных чем-то новым, то этот вариант блюда для вас. "Мастер Шеф" подмечает, готовить десерт просто, нужно лишь немного ловкости.
Ингредиенты:
- 400 г слоеного теста;
- 40 г меда;
- 3 яблока;
- 5 г корицы;
- 20 г сахарной пудры;
- 15 г растительного масла.
Приготовление:
Подготовка ингредиентов: Разогрейте духовку до 180°. Яблоки вымойте, очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте их тонкими ломтями. Раскатайте слоеное тесто на столе, обсыпанном мукой, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Смазывание теста медом: Равномерно распределите мед по всей поверхности теста. Это придаст яблокам сладость и блеск в процессе запекания.
Укладывание яблок: "Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, равномерно выложите ломти яблок на тесто. Постарайтесь их перекрывать, чтобы создать красивый эффект розы.
Посыпка корицей и сворачивание: Посыпьте поверхность яблок корицей. Затем аккуратно сверните тесто пополам, покрывая яблоки. Получившийся рулет закрутите в форме розы.
Выкладывание в форму: Смажьте форму для выпечки растительным маслом. Перенесите созданную розу в форму.
Выпекание: Поставьте форму в предварительно разогретую духовку. Выпекайте около 25-30 минут до золотистой корки.
Подача: После выпечки посыпьте розу сахарной пудрой для декора. Дайте ей немного остыть перед подачей, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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