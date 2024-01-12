В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, если хочется поделиться и порадовать родных чем-то новым, то этот вариант блюда для вас. "Мастер Шеф" подмечает, готовить десерт просто, нужно лишь немного ловкости.

Ингредиенты:

400 г слоеного теста;

40 г меда;

3 яблока;

5 г корицы;

20 г сахарной пудры;

15 г растительного масла.

Приготовление:

Подготовка ингредиентов: Разогрейте духовку до 180°. Яблоки вымойте, очистите от кожуры, удалите семена и нарежьте их тонкими ломтями. Раскатайте слоеное тесто на столе, обсыпанном мукой, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Смазывание теста медом: Равномерно распределите мед по всей поверхности теста. Это придаст яблокам сладость и блеск в процессе запекания.

Укладывание яблок: "Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, равномерно выложите ломти яблок на тесто. Постарайтесь их перекрывать, чтобы создать красивый эффект розы.

Посыпка корицей и сворачивание: Посыпьте поверхность яблок корицей. Затем аккуратно сверните тесто пополам, покрывая яблоки. Получившийся рулет закрутите в форме розы.

Выкладывание в форму: Смажьте форму для выпечки растительным маслом. Перенесите созданную розу в форму.

Выпекание: Поставьте форму в предварительно разогретую духовку. Выпекайте около 25-30 минут до золотистой корки.

Подача: После выпечки посыпьте розу сахарной пудрой для декора. Дайте ей немного остыть перед подачей, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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