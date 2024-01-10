Финалистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко дала рецепт блинов, от которых в восторге будут и взрослые, и дети.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить невероятно вкусные и полезные оладьи из цуккини, которые она готовит для своих детей на завтрак.

Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

цуккини – 1 шт.

картофель – 1 шт.

морковь – 1 шт.

яйца – 3 шт.

молоко - 350 г

мука – 250 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль, перец

сушеный чеснок

зеленый лук

укроп

Сначала финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко натирает на большой терке цуккини, картофель и морковь, отбрасывает на сито и отжимает из них лишнюю влагу. Зеленый лук и укроп мелко нарезаем.

Добавляем к тертым овощам яйца, измельченную зелень, молоко, соль, перец и сушеный чеснок по вкусу, а также просеянную муку с разрыхлителем.

На разогретой сковороде с растительным маслом звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко жарит блины – и сразу можно подавать.

В комментариях к видео финалистку "Мастер Шеф" спросили, можно ли для этого рецепта использовать замороженные кабачки.

"Можно, но очень хорошо отожмите, потому что замороженные очень водянистые", – пояснила Ольга Рябенко.

Украинцы в комментариях оценили рецепт блинов от звезды "Мастер Шеф":

"Оля, спасибо Вам за эти просто вкусные блины, вы богиня, люблю Вас";

"Очень хорошо получилось".

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