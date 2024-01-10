В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить невероятно вкусные и полезные оладьи из цуккини, которые она готовит для своих детей на завтрак.
Для этого рецепта звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- цуккини – 1 шт.
- картофель – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- молоко - 350 г
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль, перец
- сушеный чеснок
- зеленый лук
- укроп
Сначала финалистка "Мастер Шеф" Ольга Рябенко натирает на большой терке цуккини, картофель и морковь, отбрасывает на сито и отжимает из них лишнюю влагу. Зеленый лук и укроп мелко нарезаем.
Добавляем к тертым овощам яйца, измельченную зелень, молоко, соль, перец и сушеный чеснок по вкусу, а также просеянную муку с разрыхлителем.
На разогретой сковороде с растительным маслом звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко жарит блины – и сразу можно подавать.
В комментариях к видео финалистку "Мастер Шеф" спросили, можно ли для этого рецепта использовать замороженные кабачки.
"Можно, но очень хорошо отожмите, потому что замороженные очень водянистые", – пояснила Ольга Рябенко.
Украинцы в комментариях оценили рецепт блинов от звезды "Мастер Шеф":
"Оля, спасибо Вам за эти просто вкусные блины, вы богиня, люблю Вас";
"Очень хорошо получилось".
Последние новости Украины:
Победитель "Мастер Шеф" дал рецепт самого вкуснейшего стейка без мяса.
Также сообщалось, что Хименес-Браво из "Мастар Шеф" дал рецепт томатного супа.
Кроме того, Politeka.net писала, что судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подсказала, какая тыква испортит блюдо.