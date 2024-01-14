Известный ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, что можно приготовить на завтрак, чтобы это было быстро, полезно и максимально питательно.

Эктор Хименес-Браво показал, что на завтрак у него кофе и омлет, пишет Politeka.net.

При этом Эктор выбрал очень быстрый рецепт омлета – взбил яйца, нарезал зеленый лук и помидор, очищенный от кожуры.

Сначала Эктор Хименес-Браво немного поджарил лук и мелко порезанный помидор, а затем, вылив на сковороду взбитые яйца, перемешал смесь.

Рецепт быстрого завтрака.

Отметим, что такой вид омлета называется скрэмбл. И готовить его действительно очень просто – нужно всего-навсего растопить на сковороде сливочное масло, вылить яйца и жарить, помешивая яйца лопаткой. Скрэмбл нельзя готовить на сильном огне, иначе получится подгоревшая яичница.

Рецепт быстрого завтрака.

Также в скрэмбл можно добавить разные вкусные ингредиенты, как это сделал Эктор Хименес-Браво.

Как правило, скрэмбл готовят просто из яиц, но к ним можно добавить немного сливок или молока.

Яичница скрэмбл – это очень популярное блюдо на завтрак, ведь оно получается очень нежным и питательным.

Скрэмбл также готовят на паровой бане.

Добавим, что яйца считаются лучшим источником белка, доступным и полезным, что полноценно усваивается организмом.

Диетологи советуют включать яйца в рацион здорового питания, поскольку этот продукт от природы очень насыщен питательными веществами. Яйца, кроме белка, содержат витамины A, D, B и B12, а также лютеин и цеаксантин, вещества, помогающие предотвращать ухудшение зрения в пожилом возрасте.

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