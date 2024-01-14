Эктор Хименес-Браво показал, что на завтрак у него кофе и омлет, пишет Politeka.net.
При этом Эктор выбрал очень быстрый рецепт омлета – взбил яйца, нарезал зеленый лук и помидор, очищенный от кожуры.
Сначала Эктор Хименес-Браво немного поджарил лук и мелко порезанный помидор, а затем, вылив на сковороду взбитые яйца, перемешал смесь.
Рецепт быстрого завтрака.
Отметим, что такой вид омлета называется скрэмбл. И готовить его действительно очень просто – нужно всего-навсего растопить на сковороде сливочное масло, вылить яйца и жарить, помешивая яйца лопаткой. Скрэмбл нельзя готовить на сильном огне, иначе получится подгоревшая яичница.
Рецепт быстрого завтрака.
Также в скрэмбл можно добавить разные вкусные ингредиенты, как это сделал Эктор Хименес-Браво.
Как правило, скрэмбл готовят просто из яиц, но к ним можно добавить немного сливок или молока.
Яичница скрэмбл – это очень популярное блюдо на завтрак, ведь оно получается очень нежным и питательным.
Скрэмбл также готовят на паровой бане.
Добавим, что яйца считаются лучшим источником белка, доступным и полезным, что полноценно усваивается организмом.
Диетологи советуют включать яйца в рацион здорового питания, поскольку этот продукт от природы очень насыщен питательными веществами. Яйца, кроме белка, содержат витамины A, D, B и B12, а также лютеин и цеаксантин, вещества, помогающие предотвращать ухудшение зрения в пожилом возрасте.
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