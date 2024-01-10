Крабовый салат отличается простотой приготовления и отличным вкусом, но он может получиться еще вкуснее.

Интересным рецептом крабового салата поделились на странице рецептов «Кулінарні Смаколики» в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Крабовый салат может быть и таковым. Аппетитный, нежный и вкусный салат станет украшением любого праздничного стола», - говорится в описании к рецепту крабового салата.

Крабовый салат.

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 80 г консервированной кукурузы, 80 г крабового мяса или крабовых палочек, пучок зелени, 1 яйцо, 30 г сыра.

Заправлять этот крабовый салат предлагается не майонезом, а соусом. Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: 100 г сметаны, 50 г сливочного сыра, 1 ч.л лимонного сока, соль по вкусу.

Крабовый салат.

Крабовое мясо или палочки необходимо натереть, также натираем яйцо и сыр. Выкладываем крабовый салат слоями, смазывая соусом.

Украсить крабовый салат можно зеленью и зернышками граната.

Отметим, покупая крабовые палочки, избегайте красителя E-171 в их составе. Это отбеливающее вещество, которое может быть вредным для организма.

Продукт должен состоять из сурими не менее чем на 30%. Идеальный состав продукта: 30% сурими, 30% воды, 30% крахмала и 10% примесей сои и специи. Если на упаковке проценты не указаны, выбирайте продукт, где сурими первая в списке.

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