Российские оккупанты безжалостно штурмуют Авдеевку, только авиабомбовых ударов по территории общины – десятки в сутки.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили атаки противника вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

В свою очередь, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что в городе до сих пор остаются гражданские люди.

«До сих пор более тысячи местных жителей остаются в городе. Их жизнь круглосуточно под угрозой. Мирные люди в Авдеевке погибают под обстрелами ежедневно», – сообщил глава ГВА, призвав людей спасать свои жизни и уезжать из города.

Также стали известны некоторые подробности с поля боя.

Как рассказал военный корреспондент Богдан Мирошников, враг пытается захватить серую зону в центре села Степовое.

«Имеет частичные успехи, но не закрепился. Севернее села – встречные бои. Нашим воинам удалось несколько подвинуть врага в направлении Бердичев. Враг же продвинулся на 100 метров в сторону Новобахмутовки.

Западнее Каменки - "тяни-толкай", без продвижения. Враг там действует малыми группами, наши бойцы их накрывают прекрасно», - рассказал Мирошников в своем телеграмм-канале.

Также военный кореспондент сообщил, что в частном секторе на юге враг успехов не имел, но штурмует почти без остановок.

В районе Первомайского, по его словам, очень интенсивные бои, враг имел успехи тактического характера.

«Но дело в том, что на тех же позициях, что и 2 дня назад. Потомучто до этого оттуда был выбит. Сейчас тоже еще не закрепился. В сторону 9-го квартала от Водяного оккупанты пытаются также продвигаться. Новых успехов не зафиксировано», - также сообщил Мирошников.

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