Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что сейчас вернуть Крым невозможно Украине, и у таких заявлений есть причина.

Подобные заявления вызваны исключительно интересами Эрдогана в Крыму. Такое мнение высказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Олег Жданов.

«Как думаете, на чью мельницу Эрдоган льет воду, когда говорит, что надо прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Скорее всего, допустим, Путин пообещал Эрдогану, что он даст допуск в Крым. Турции даст допуск в Крым, вот и все», - предположил военный эксперт в своем новом видеообзоре.

Олег Жданов также подчеркнул, что тем временем украинские защитники успешно выбивают российскую федерацию из оккупированного ею Крыма.

«И очень успешно выбиваем. И я так понимаю, чем дальше, тем сильнее будем выбивать. Посмотрите, уже весь флот черноморский в Новороссийске. Там пару кораблей в Крыму осталось. Аэродромы громим, склады горят. Крымский мост, я так понимаю, приближается к логическому завершению своего существования», - отметил Олег Жданов.

Напомним, на днях Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции. Турецкий лидер предложил свое посредничество в мирных переговорах с Россией.

Ранее Эрдоган заявил, что еще в 2014 году у него были дискуссии и переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по поводу Крыма.

"Мои рассуждения не увенчались успехом. И я не смог заставить их уйти из полуострова. Думаю, что в настоящее время это тоже невозможно. Думаю, время покажет", - сказал Эрдоган, усомнившись, что Украина сможет вернуть Крым.

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