Про цей план ніхто не говорить, вдаючи, що його не існує, але насправді все не так – «план Б», стосовно війни в Україні, існує.

Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Мова йде про військову допомогу США. За словами Коваленка, якщо консенсус у конгресі США не буде знайдено в січні, то є можливість надання озброєння Україні іншими шляхами.

«Ця можливість не досить юридично коректна щодо законодавства США, але така можливість є. Умовно, це можна назвати "планом Б", про який ніхто не говорить, нібито цього плану немає. Але "план Б" насправді існує», - запевнив Коваленко в ефірі «Еспресо».

І його, за словами експерта, будуть використовувати в тому разі, якщо республіканці й демократи не зможуть домовитися.

Коваленко впевнений, що консенсус буде знайдений.

Додамо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна активно працює над гарантуванням подальшої військової підтримки західних країн і не має альтернативи у випадку, якщо вона припиниться.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN. На питання, яким є в України "план Б" для компенсації нестачі зброї, яку вона не може отримати від західних країн, Кулеба сказав: "У нас немає "плану Б". Ми впевнені в "плані А".

У свою чергу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв:

«Ми вже надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який у нас є кошти, якраз перед Новим роком. І ми повинні отримати підтримку Конгресу, щоб можна було продовжувати це робити».

Він зазначив, що за відсутності додаткового фінансування, в них немає іншого "чарівного горщика", в якому можна було б знайти допомогу для України.

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