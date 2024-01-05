Об этом плане никто не говорит, делая вид, что его не существует, но на самом деле все не так – «план Б», касающийся войны в Украине, существует.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Речь идет о военной помощи США. По словам Коваленко, если консенсус в конгрессе США не будет найден в январе, то есть возможность предоставления вооружения Украине другими путями.

«Эта возможность недостаточно юридически корректна в отношении законодательства США, но такая возможность есть. Условно, это можно назвать "планом Б", о котором никто не говорит, будто бы этого плана нет. Но "план Б" действительно существует», - заверил Коваленко в эфире «Эспрессо».

И его, по словам эксперта, будут использовать в том случае, если республиканцы и демократы не смогут договориться.

Коваленко уверен, что консенсус будет найден.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина активно работает над гарантированием дальнейшей военной поддержки западных стран и не имеет альтернативы в случае, если она прекратится.

Об этом он сказал в интервью CNN. На вопрос, каков у Украины "план Б" для компенсации недостатка оружия, которое оно не может получить от западных стран, Кулеба сказал: "У нас нет "плана Б". Мы уверены в "плане А".

В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял:

«Мы уже предоставили Украине последний пакет безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом. И мы должны получить поддержку Конгресса, чтобы можно было продолжать это делать».

Он отметил, что при отсутствии дополнительного финансирования, у них нет другого "волшебного горшка", в котором можно было бы найти помощь для Украины.

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