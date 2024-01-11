В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как сделать дома сочный и вкусный бургер с салатом, мясом и приправами. "Мастер Шеф" раскрыл несколько полезных деталей, чтобы бургер получился более насыщенным.

Ингредиенты:

Бургер:

Фарш говяжий - 200 г

Сыр Чеддер – 4 ломтя

Булка для бургера - 1 шт.

Сливочное масло - 10 г

Помидор

Салат айсберг

Майонез – 1 ст. л

Горчица - 1 ч. л

Кетчуп – 1 ч. л

Огурец маринованный

Лайм

Жареный бекон - 20 г

Соль/перец по вкусу

Луковые Кольца:

Лук репчатый - 1 шт.

Соль - 1/2 ч. л

Копченая паприка - 1 ч. л

Чеснок гранулированный - 1/2 ч. л

Мука – 100 г

Пиво – 200 г

Масло для фритюра

Инструкции:

Приготовление Гамбургера:

Приготовление фарша:

Сформируйте котлету из говяжьего фарша. Посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте на сковороде до готовности, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Подготовка булки:

Разрежьте булку пополам и поджарьте на гриле или сковороде с внутренней стороны. Смажьте внутреннюю сторону булки маслом.

Подготовка овощей:

Нарежьте помидор, салат айсберг и огурец маринованный. Подготовьте ломтики сыра Чеддер.

Сборка бургера:

На нижнюю часть булки положите лист салата и котлету. Положите ломтики сыра, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Добавьте ломтики помидора и огурца.

Поставьте наверх булку.

Приготовление соуса:

В миске смешайте майонез, горчицу и кетчуп.

Полейте бургер приготовленным соусом. Добавьте ломтик жареного бекона.

Нарежьте лук репчатый колечками. В миске смешайте муку, соль, копченую паприку и чеснок гранулированный. Добавьте пиво и хорошо перемешайте до получения гладкой массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Обваляйте кольца лука в муке. Обмакните в смесь с пивом.

Обжаривайте в глубоком масле до золотистой корки.

Подача:

Подавайте луковые кольца на тарелке с бургером.

Украсьте кругом лаймовыми дольками.

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