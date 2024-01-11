В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как сделать дома сочный и вкусный бургер с салатом, мясом и приправами. "Мастер Шеф" раскрыл несколько полезных деталей, чтобы бургер получился более насыщенным.
Ингредиенты:
Бургер:
- Фарш говяжий - 200 г
- Сыр Чеддер – 4 ломтя
- Булка для бургера - 1 шт.
- Сливочное масло - 10 г
- Помидор
- Салат айсберг
- Майонез – 1 ст. л
- Горчица - 1 ч. л
- Кетчуп – 1 ч. л
- Огурец маринованный
- Лайм
- Жареный бекон - 20 г
- Соль/перец по вкусу
Луковые Кольца:
- Лук репчатый - 1 шт.
- Соль - 1/2 ч. л
- Копченая паприка - 1 ч. л
- Чеснок гранулированный - 1/2 ч. л
- Мука – 100 г
- Пиво – 200 г
- Масло для фритюра
Инструкции:
Приготовление Гамбургера:
Приготовление фарша:
Сформируйте котлету из говяжьего фарша. Посолите и поперчите по вкусу. Обжаривайте на сковороде до готовности, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Подготовка булки:
Разрежьте булку пополам и поджарьте на гриле или сковороде с внутренней стороны. Смажьте внутреннюю сторону булки маслом.
Подготовка овощей:
Нарежьте помидор, салат айсберг и огурец маринованный. Подготовьте ломтики сыра Чеддер.
Сборка бургера:
На нижнюю часть булки положите лист салата и котлету. Положите ломтики сыра, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Добавьте ломтики помидора и огурца.
Поставьте наверх булку.
Приготовление соуса:
В миске смешайте майонез, горчицу и кетчуп.
Полейте бургер приготовленным соусом. Добавьте ломтик жареного бекона.
Нарежьте лук репчатый колечками. В миске смешайте муку, соль, копченую паприку и чеснок гранулированный. Добавьте пиво и хорошо перемешайте до получения гладкой массы, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Обваляйте кольца лука в муке. Обмакните в смесь с пивом.
Обжаривайте в глубоком масле до золотистой корки.
Подача:
Подавайте луковые кольца на тарелке с бургером.
Украсьте кругом лаймовыми дольками.
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