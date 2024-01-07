Российские оккупационные войска 7 января атаковали жилые дома и один из рынков Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В результате атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое были госпитализированы в больницу с ранениями.
"Одна из мишеней террористов – жилой дом в областном центре. В результате прямого попадания в дом погибла херсонка, еще одна женщина – ранена", – заявили в ОВА.
Кроме того, в пресс-службе Херсонской ОВА сообщили, что российская армия обстреляла церковь в селе Садовое. В результате удара пострадал 73-летний мужчина. У него взрывная травма и обломочное ранение живота. Пострадавший был доставлен в больницу.
Также появились подробности массированных ударов по Покровскому району Донецкой области вечером 6 января, унесших жизни 11 мирных людей, в том числе пятерых детей.
Так, в Покровске погибли пять человек, среди них — два ребенка, еще шесть человек получили ранения. В городе повреждены 134 частных дома и 15 многоэтажек.
В селе Ровно Мирноградской общины сообщается о шести погибших, из которых трое – дети. Два человека пострадали. Повреждены 80 домов, фельдшерско-акушерский пункт и админздание.
Также оккупанты обстреляли село Желанное Очеретинской общины. Повреждены три дома, есть раненый.
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