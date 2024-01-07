В воскресенье, 7 января, российские оккупанты устроили непрерывный обстрел жилых кварталов Херсона, нанеся разрушительный удар по рынку.

Российские оккупационные войска 7 января атаковали жилые дома и один из рынков Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В результате атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое были госпитализированы в больницу с ранениями.

"Одна из мишеней террористов – жилой дом в областном центре. В результате прямого попадания в дом погибла херсонка, еще одна женщина – ранена", – заявили в ОВА.

Кроме того, в пресс-службе Херсонской ОВА сообщили, что российская армия обстреляла церковь в селе Садовое. В результате удара пострадал 73-летний мужчина. У него взрывная травма и обломочное ранение живота. Пострадавший был доставлен в больницу.

Также появились подробности массированных ударов по Покровскому району Донецкой области вечером 6 января, унесших жизни 11 мирных людей, в том числе пятерых детей.

Так, в Покровске погибли пять человек, среди них — два ребенка, еще шесть человек получили ранения. В городе повреждены 134 частных дома и 15 многоэтажек.

В селе Ровно Мирноградской общины сообщается о шести погибших, из которых трое – дети. Два человека пострадали. Повреждены 80 домов, фельдшерско-акушерский пункт и админздание.

Также оккупанты обстреляли село Желанное Очеретинской общины. Повреждены три дома, есть раненый.

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