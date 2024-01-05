Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Донеччини, армія загарбників зосередила вогонь на 6 населених пунктах: містах Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Мирноград, селах Катеринівка, Новобахмутівка.

Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, школа, кафе, сільськогосподарське та промислове підприємства, база будматеріалів, адмінбудівлі, профілакторій, гараж, автомобілі, трансформатор.

«Окупанти атакували Курахове п’ятьма ракетами С-300, а потім артилерією. Руйнувань зазнали 14 багатоквартирних будинків, освітні заклади, підприємства, інша інфраструктура. За попередніми даними, цивільні не постраждали», - розповіли в поліції.

Крім того, шість ракет С-300 росіяни спрямували на Мирноград.

«Є пошкодження на території одного з підприємств», - повідомили правоохоронці про наслідки.

У Красногорівці росіяни вбили 73-річну жінку – ворожі снаряди влучили у будинок.

Ще одну людину ворог вбив у Катеринівці.

Також ще одна людина дістала поранення.

Від масованих ворожих атак страждає Авдіївка. Внаслідок удару з «Градів» поранення отримала 55-річна жінка.

«Крім того, встановлено інформацію щодо однієї людини, яка загинула раніше в Авдіївці, й одного пораненого в Торецьку», - повідомили правоохоронці.

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