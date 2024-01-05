Как сообщает Politeka.net с ссылкой на полицию Донетчины, армия захватчиков сосредоточила огонь на 6 населенных пунктах: городах Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Мирноград, селах Катериновка, Новобахмутовка.

В результате атак повреждены жилые дома, детский сад, школа, кафе, сельскохозяйственное и промышленное предприятия, база стройматериалов, админздания, профилакторий, гараж, автомобили, трансформатор.

«Оккупанты атаковали Курахово пятью ракетами С-300, а затем артиллерией. Разрушены 14 многоквартирных домов, образовательные учреждения, предприятия, другая инфраструктура. По предварительным данным, гражданские не пострадали», – рассказали в полиции.

Кроме того, шестью ракетами С-300 россияне атаковали Мирноград.

«Есть повреждения на территории одного из предприятий», – сообщили правоохранители о последствиях.

В Красногоровке россияне убили 73-летнюю женщину – вражеские снаряды попали в дом.

Еще одного человека враг убил в Екатериновке.

Также еще один человек получил ранения.

От массированных вражеских атак страдает Авдеевка. В результате удара с «Градов» ранения получила 55-летняя женщина.

«Кроме того, установлена ​​информация об одном человеке, погибшем ранее в Авдеевке, и одном раненом в Торецке», - сообщили правоохранители.

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