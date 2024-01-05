Зокрема, вибухи прогриміли на Херсонщині, пише Politeka.net.

Як повідомили в Херсонській ОДА, окупанти вдарили трьома безпілотниками по Високому Тягинської громади.

«Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку. До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки», - повідомили в ОВА.

Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча.

«Пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу», - повідомили в ОВА.

Вибухи також лунали на Дніпропетровщині - захисники збили над областю шість шахедів. Всі – у Криворізькому районі.

Уламки впали на територію непрацюючого підприємства. Ніхто не постраждав.

А над Черкащиною наші оборонці знищили 5 ворожих "шахедів".

Як розповіли в ОВА, минулось без потерпілих.

У двох випадках маємо пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння уламків БпЛА.

Наразі без світла 3 населених пункти, ще 2 - частково. Аварійні бригади працюють.

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