В частности, взрывы прогремели в Херсонской области, пишет Politeka.net.

Как сообщили в Херсонской ОГА, оккупанты ударили тремя беспилотниками по Высокому Тягинского общества.

«Удары пришлись по административному зданию и модульному городку. В больницу доставили 50-летнего мужчину. У него диагностировали ранения брюшной полости и печени», – сообщили в ОВА.

Еще один житель, 43 лет, получил ранение спины и плеча.

«Пять человек, среди них 14-летний подросток, получили контузии и острые реакции на стресс. Их спасло укрытие, до которого они успели добраться до момента вражеского обстрела», – сообщили в ОВА.

Взрывы также звучали на Днепропетровщине – защитники сбили над областью шесть шахедов. Все – в Криворожском районе.

Обломки упали на территорию неработающего предприятия. Никто не пострадал.

А над Черкасчиной наши защитники уничтожили 5 вражеских "шахедов".

Как рассказали в ОВА, обошлось без пострадавших.

В двух случаях повреждение линий электропередач вследствие падения обломков БпЛА.

Сейчас без света 3 населенных пункта, еще 2 – частично. Аварийные бригады работают.

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